Sport: Anzil, finanziamenti per palazzetto e palestra Tarcento

“Con le ulteriori risorse a disposizione con l’assestamento di bilancio estivo provvederemo a dare risposta ad alcune domande presentate da associazioni sportive di Tarcento che erano in graduatoria sui bandi per l’impiantistica sportiva: in particolare il palazzetto di proprietà comunale in gestione alla Asd CSI Tarcento verrà finanziato con 200 mila euro e altrettanti 200 mila euro serviranno per gli interventi di manutenzione alla palestra arti marziali in gestione al Judo Kuroki”. Lo ha reso noto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega allo Sport Mario Anzil, al termine del sopralluogo agli impianti assieme all’assessore allo Sport e Lavori pubblici del Comune di Tarcento Roberto Beltrame.

“La Regione deve un elogio all’Amministrazione comunale di Tarcento, e in particolare all’assessorato allo Sport e Lavori pubblici, per l’impegno dimostrato nella cura e nella manutenzione degli impianti sportivi e per l’attenzione a partecipare con efficacia ai bandi regionali: ho constatato oggi di persona durante il sopralluogo lo stato e posso confermare che finanzieremo le domande di contributo per manutenzione ordinaria delle strutture” ha assicurato Anzil, estendendo l’elogio anche alle associazioni sportive del Tarcentino “per la brillante gestione che è un patrimonio a supporto della crescita, della formazione e del benessere della comunità e del territorio”.