Sport: Anzil, tre milioni per impianti atletica leggera

“Tre milioni di euro sono stati stanziati, a favore dei Comuni proprietari delle strutture, per lavori di manutenzione e ristrutturazione di impianti sportivi per l’atletica leggera. La rete degli impianti sportivi destinati a questa disciplina costituisce un patrimonio impiantistico di significativa importanza. Con questo provvedimento vogliamo contribuire a mantenere in efficienza questo fondamentale patrimonio, adeguandolo e rinnovandolo per garantire la fruibilità e la sostenibilità gestionale, oltre a consentire lapossibilità a moltissimi giovani di praticare questo sport in strutture moderne, adeguate e idonee”.

Lo ha detto il vicegovernatore della Regione con delega allo Sport, Mario Anzil, a margine dell’approvazione della delibera di Giunta con la quale si è approvato il bando per il finanziamento di lavori su impianti sportivi dedicati all’atletica leggera. Si tratta del quarto bando, nell’arco di circa un anno, a favore di opere su impianti sportivi: nel 2023 erano stati emanati tre bandi di finanziamento per campi da calcio e rugby, per tuti gli altri impianti e per le strutture sportive dedicate al padel.

La dotazione complessiva del bando è di tre milioni di euro per l’anno 2024. I lavori devono essere finalizzati alla manutenzione straordinaria, al restauro e risanamento conservativa, all’ampliamento o alla ristrutturazione edilizia degli spazi per l’attività sportiva. Ciascun finanziamento – come stabilito dal bando – prevede interventi complessivamente non inferiori a 200 mila euro e non superiori a 1,5 milioni.

E’ prevista una premialità di punteggio per i lavori su impianti sportivi nei quali si svolgono in maniera esclusiva le discipline riconosciute dalla Federazione italiana di atletica leggera e una ulteriore premialità in caso di cofinanziamento del soggetto proponente. Inoltre, maggior punteggio sarà riservato alla previsione di lavori finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Il bando viene pubblicato sul sito della Regione www.regione.fvg.it. La domanda di contributo deve essere redatta e inoltrata online accedendo al sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata allo sport e allo stesso bando. Le richieste, da parte dei soggetti proprietari o gestori delle strutture sportive, devono essere inoltrate dalle ore 9 del 16 settembre 2024 alle ore 16 del 25 ottobre 2024.