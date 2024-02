Sport: Fedriga-Anzil, Coppa Italia volley porta attenzione su Fvg

“Lo sport rappresenta uno dei driver con cui promuovere l’immagine della nostra Regione in Italia e nel mondo. Eventi di grande livello hanno la capacità non solo di richiamare il grande pubblico nel nostro territorio, ma sono anche e soprattutto uno strumento di straordinaria importanza con cui trasmettere i grandi valori insiti in questo settore, che sono basilari per la crescita e la formazione dei nostri giovani”.

Lo ha detto il governatore della Regione Massimiliano Fedriga partecipando oggi, insieme al vicegovernatore con delega allo Sport Mario Anzil, alla conferenza stampa di presentazione delle fasi finali della Coppa Italia di volley femminile di A1 e A2 in programma sabato 17 e domenica 18 al PalaTrieste. Per la massima serie si contenderanno il titolo Imoco volley Conegliano, Vero Volley Milano, Savino del Bene Scandicci e Reale Mutua Chieri, mentre per la A2 scenderanno in campo domenica mattina Busto Arsizio e Bartoccini Fortinfissi Perugia.

Alla presenza del direttore generale della Lega Volley femminile Enzo Barbaro, il presidente della Fipav FVG Alessandro Michelli, il direttore generale di Master Group Antonio Santa Maria, l’assessore comunale agli eventi sportivi Elisa Lodi nonché gli allenatori e le capitane delle quattro squadre che si contenderanno la Coppa Italia di A1, il governatore, nel suo intervento, ha posto in evidenza il duplice valore dello sport e dei suoi grandi eventi.

“Lo sport – ha detto Fedriga – è uno degli strumenti che stiamo utilizzando molto per la promozione del nostro territorio in Italia e nel mondo, ospitando in Friuli Venezia Giulia grandi eventi come la finale di Coppa Italia in programma questo fine settimana a Trieste, cui faranno seguito molte altre manifestazioni che si alterneranno da qui a dicembre. Inoltre, mediante il marchio “Io Sono Friuli Venezia Giulia”, veicoliamo l’immagine del territorio attraverso le nostre formazioni sportive top che militano nei campionati di diverse discipline, accostando così l’istituzione regionale al mondo dello sport. Proprio in occasione della finale di Coppa Italia, saremo presenti con il nostro logo nei videowall del PalaTrieste ma anche nelle diverse fasi che accompagnano questa manifestazione sportiva che vedrà scendere in campo tra le migliori atlete al mondo”.

“I grandi eventi sportivi – ha aggiunto il governatore – non sono solo un driver per promuovere la Regione in Italia e nel mondo, ma sono anche un grande contenitore di valori al quale vogliamo abbinare l’immagine del Friuli Venezia Giulia. Come istituzione è nostro compito, infatti, pensare ai giovani, ai quali trasferire le belle sensazioni e i valori che solo il mondo sportivo sa trasmettere; è quindi un ottimo strumento dal quale prendere spunto pensando alle nuove generazioni”.

Dal canto suo il vicegovernatore Mario Anzil ha focalizzato la sua attenzione sulla capacità che il Friuli Venezia Giulia ha avuto nel tempo di attrarre eventi sportivi di altissimo livello. “In questo fine settimana – ha detto l’esponente dell’Esecutivo regionale – vedremo in azione le più grandi atlete al mondo di questa disciplina, elevando l’attenzione mediatica sul nostro territorio grazie ad una competizione sportiva di grande spessore. Le finali di Coppa Italia sono solo uno dei top event in programma nel 2024 in Friuli Venezia Giulia, a dimostrazione che qui ci sono tutte le carte in regola per ospitare questo tipo di manifestazioni sia per l’adeguatezza degli impianti sportivi ma anche per la capacità organizzativa dimostrata da chi opera in questo territorio”.