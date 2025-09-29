Sportelli unici per le Comunità Energetiche Rinnovabili: APE FVG offre consulenza gratuita

È attiva Renoss, la rete di sportelli unici per favorire la nascita e lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Si tratta di un’iniziativa del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in collaborazione con Renael per sensibilizzare i territori su rinnovabili ed energia condivisa. La prima rete nazionale di One Stop Shop (OSS), sportelli fisici territoriali aperti al pubblico, ha l’obiettivo di promuovere e supportare lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer) su tutto il territorio nazionale, aumentando efficienza e sicurezza energetica.

In Friuli Venezia Giulia lo sportello è gestito da APE FVG ed è operativo a Gemona del Friuli (via Santa Lucia 19), dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00; email: [email protected]; telefono: 0432 980 322.

Gli sportelli OSS, dunque, offrono supporto gratuito alle nascenti Cer e a quelle già avviate (secondo il Gse sono 26, in Fvg, con 374 utenze collegate), facilitando l’utilizzo delle risorse del Pnrr, potendo contare sulla capillare presenza delle Agenzie Energetiche locali, già attive sul territorio nazionale e impegnate nel processo di sviluppo di piani e azioni per la decarbonizzazione e per la diffusione delle energie sostenibili.

Con il coordinamento della Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali, le agenzie energetiche coinvolte – tra cui APE FVG – hanno il compito di facilitare la diffusione del modello energetico delle Cer, supportando cittadini, pmi, Enti del Terzo Settore e Pubbliche Amministrazioni, con strumenti operativi che vanno dall’assistenza tecnica e informativa, online e in presenza, grazie ai loro sportelli territoriali.

Per facilitare l’accesso alle informazioni, il progetto si avvale anche della piattaforma www.renoss.it, un punto di accesso digitale per ricevere assistenza. Il portale offre una mappa interattiva per localizzare gli OSS, il link diretto alla mappa del Gestore dei Servizi Energetici (Gse) delle iniziative di Cer già avviate e riconosciute, guide pratiche e la possibilità di contattare l’OSS più vicino per fissare un appuntamento in presenza.