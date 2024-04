Spot FVG: video promozionali della regione in Times Square

La promozione turistica del Friuli Venezia Giulia approda negli Stati Uniti d’America e conquista un punto centrale come Times Square. Attraverso l’azione sviluppata da PromoturismoFVG su indicazione della Regione i maxischermi, con una superficie di decine di metri quadrati, che caratterizzano l’iconica piazza di New York proiettano una campagna video pubblicitaria dedicata alla nostra regione. Si tratta di un’attività mai realizzata finora che porta le bellezze e tipicità del Friuli Venezia Giulia, oltre che nei loro occhi, sui display degli smartphone delle migliaia di turisti che ogni giorno affollano Times Square. La promozione del territorio è fondamentale e in questi anni ci sono stati riscontri positivi, in termini di turismo e attrattività degli investimenti, derivanti dalla capacità di far conoscere il Friuli Venezia Giulia. L’azione della Regione prosegue quindi in questa direzione per dare nuove opportunità alle imprese e ai cittadini.

È, in sintesi, quanto annunciato dal governatore del Friuli Venezia Giulia durante la missione istituzionale in corso negli Stati Uniti, nell’ambito della quale il presidente del Friuli Venezia Giulia ha anche avuto modo di incontrare il ministro dell’Economia e delle Finanze, che sarà impegnato al G7 in programma a Washington. Nel corso di un appuntamento istituzionale, al quale ha partecipato anche il console generale d’Italia a New York Fabrizio Di Michele, il governatore e il ministro hanno avuto modo di confrontarsi sulle opportunità di rafforzamento dei rapporti politici e commerciali con gli Usa, come prospettato anche nell’ambito di Selecting Italy, l’evento di attrazione di investimenti esteri svoltosi a Trieste a cui ha preso parte anche l’esponente del Governo.

Per il presidente regionale il meeting newyorchese è quindi stato un’ottima occasione per mostrare al ministro la campagna promozionale targata Fvg e confrontarsi sulle opportunità derivanti dai rapporti privilegiati che si stanno delineando con gli Stati Uniti e in particolare con la Virginia e le realtà come la National Italian American Foundation.

Il massimo esponente dell’Esecutivo regionale ha inoltre incontrato Cameron Lawrence, il ceo del New Lab di New York, l’hub dell’innovazione realizzato nel riqualificato vecchio di porto Brooklyn, a cui la Regione si è ispirata per il progetto di sviluppo di un incubatore di iniziative e imprese a forte vocazione innovativa nel Porto Vecchio di Trieste. I due si sono confrontati sulla possibilità che New Lab possa attivare una propria filiale italiana in quell’area per facilitare la trasmissione delle sue competenze nell’ambito dell’iniziativa pianificata dall’Amministrazione regionale.