Stabilità: Anzil, 105 milioni a cultura e sport volano economia Fvg

“Nella visione della Regione cultura e sport sono un motore dell’economia regionale e per questo investiamo risorse adeguate per complessivi 105 milioni di euro. Proseguiamo a realizzare la nostra visione di un Friuli Venezia Giulia pluralista e polifonico”.

Questo il commento del vice governatore con delega a Cultura e sport Mario Anzil al termine della votazione che ha approvato gli stanziamenti in capo alla sua direzione nella Legge di Stabilità 2025. Entrando nel dettaglio dei provvedimenti Anzil ha sottolineato che “uno degli interventi più incisivi in campo culturale riguarda i musei, che hanno un posto di primo piano nella manovra finanziaria, ricevendo un totale di quasi 32 milioni di euro sul triennio includendo musei pubblici, privati, civici e di interesse regionale. A questi si aggiungono le biblioteche a cui assegniamo 900mila euro per l’acquisto di opere letterarie o di fondi documentari di grande interesse storico culturale, cui si somma il milione e mezzo dedicato all’adeguamento degli impianti antincendio a gas e oltre 4 milioni e mezzo di finanziamenti alla rete bibliotecaria regionale”.

“La Regione si fa trovare pronta a sostenere il comparto mediante l’aiuto ai soggetti a esso collegati: se l’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia (Erpac) si vede assegnare 9,6 milioni di euro (con un totale di quasi 28,2 mln di euro sul triennio), la Fondazione Aquileia otterrà quasi 6,4 mln di euro sul triennio mentre la Fondazione ITS Arcademy – Museum of art in fashion avrà una dotazione economica di 2 mln all’anno (6 milioni sul triennio)” ha evidenziato il vice governatore. In materia di strutture culturali i teatri incassano 500mila euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria, il miglioramento funzionale e l’adeguamento tecnologico delle sale teatrali; mentre alla Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi e ai teatri di rilevante interesse culturale presenti in Regione vanno 4,88 mln.

Significativa la posta di 3,72 mln di euro (circa 11,2 mln di euro nei tre anni) a favore dell’allestimento di spazi finalizzati a promuovere luoghi della cultura regionali per valorizzare contenitori urbani e creare ambienti idonei per forme di apprendimento innovative. A questo provvedimento si collega il finanziamento di 500mila euro all’anno ai Comuni per allestire spazi espositivi all’interno di edifici pubblici. Quanto al capitolo sport “vogliamo convintamente proseguire sulla strada tracciata negli ultimi anni proseguendo l’opera di ammodernamento delle strutture sul territorio regionale e parallelamente sostenere in modo incisivo le associazioni sportive” ha detto Anzil, sottolineando che “prevediamo contributi per le manutenzioni ordinarie di impianti sportivi di proprietà pubblica o gestiti da società (un milione di euro per ciascun anno), sosteniamo sia le attività (410mial euro), che le manifestazioni (180mila euro) e gli acquisti di attrezzature o mezzi di trasporto (ulteriori 300mila euro) rivolte a persone con disabilità”.

Inoltre, per le manifestazioni agonistiche o amatoriali promosse da realtà senza fini di lucro sono dedicati oltre 3 mln di euro, mentre per le società non professionistiche di sport di squadra che militano in campionati femminili di serie A o B sono stanziati 350mila euro. Vengono, infine, stanziati complessivamente 500mila euro per sostenere l’attività del comitato di gestione di Eyof 2027 che si svolgerà nel Comune di Lignano, comune che ospiterà anche il Trofeo Coni 2025 torneo tra regioni con la partecipazione di oltre tremila atleti tra i 10 e i 14 anni (200mila euro per questa iniziativa).