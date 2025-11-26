Stabilità: Bini, misure per Cosilt e produzioni artigianali tipiche

“Con gli ultimi emendamenti sale a 178,5 milioni di euro il budget per la stabilità 2026 di competenza della Direzione centrale Attività produttive e Turismo. In particolare, destiniamo 4 mln per la realizzazione di un’infrastruttura locale da adibire ad attività artigianali e logistiche nel Consorzio Cosilt e viene introdotta una nuova misura agevolativa diretta a sostenere le produzioni artigianali tipiche che caratterizzano alcune aree e comunità del nostro territorio”.

Lo ha annunciato oggi a Trieste l’assessore alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini nel corso dei lavori in Consiglio regionale della I Commissione integrata. “Con lo stanziamento a favore del Cosilt sarà recuperato un sito attualmente dismesso nell’ambito del compendio denominato ex Autoporto di Coccau che si trova nel Comune di Tarvisio. Un’area – ha spiegato Bini – che presenta potenzialità di sviluppo anche per il fatto di essere inclusa nell’ambito delle Zona logistica semplificata (Zls). Sono già state raccolte circa venti manifestazioni di interesse di piccole e medie imprese interessate a insediarsi nell’area”. “Il nuovo canale contributivo sulle produzioni artigianali tipiche sarà invece gestito dal Cata, che svolgerà preliminarmente una ricognizione delle produzioni artigianali e industriali tipiche del nostro territorio. Il prodotto tipico artigianale – ha aggiunto – è quello che identifica un luogo, una comunità o una cultura”.

A questo proposito l’assessore ha ricordato anche lo stanziamento previsto in stabilità a favore dei canali contributivi gestiti dal Cata pari a 7 milioni di euro. Nel corso del suo intervento Bini ha sottolineato poi gli obiettivi principali di questa manovra di stabilità. “Vogliamo rafforzare ulteriormente l’Agenda FVG Manifattura 2030 e garantire adeguato sostegno alle misure del nuovo Codice regionale del Commercio e del Turismo – ha precisato l’esponente della Giunta Fedriga -. Per quanto riguarda l’Agenda FVG Manifattura 2030, saranno destinati complessivamente 51,6 milioni di euro, mentre il Codice potrà contare su una dotazione complessiva di 86,5 milioni di euro.”. Durante il dibattito in Aula è stato inoltre affrontato il tema dei Consorzi di sviluppo economico locale. In merito a questa partita Bini ha ricordato gli importanti finanziamenti garantiti negli ultimi anni dall’Amministrazione regionale sia per interventi puntuali che per opere di urbanizzazione e infrastrutturazione.