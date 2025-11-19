  • Aiello del Friuli
mercoledì 19 Novembre 2025
Stabilità: Zilli, nuovi emendamenti per oltre 45mln di euro

Ulteriori 7mln per la mitigazione del rischio idrogeologico. "Tutela territorio si conferma priorità strategica"
Redazione
Autore: Redazione

“Nuovi emendamenti alla legge di Bilancio arricchiscono di 45milioni di euro il quadro complessivo della manovra. La tutela del territorio si conferma una priorità strategica dell’azione amministrativa, con ulteriori 7 milioni di euro per la mitigazione del rischio idrogeologico che si aggiungono ai 5 milioni già allocati nel testo base. Importanti anche le nuove misure inserite a vantaggio del sistema produttivo, del settore scolastico, dei grandi eventi culturali e sportivi in regione e per aumentare l’attrattività delle aree montane”.

Così l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ha sintetizzato gli emendamenti al ddl Stabilità approvati oggi dalla Giunta regionale. Accanto alle risorse destinate alla sicurezza idrogeologica, l’assessore ha citato un altro intervento in tema di difesa dell’ambiente: per la gestione commissariale della Ferriera di Servola sono previsti 5 milioni di euro per completare gli interventi di messa in sicurezza e di riconversione del sito. “Manteniamo alta l’attenzione anche per lo sviluppo delle aree produttive del territorio – ha aggiunto Zilli – , in particolare con uno stanziamento di 4 milioni di euro a beneficio del Consorzio per lo sviluppo economico di Tolmezzo (Cosilt) per lo sviluppo di attività artigianali nell’ex autoporto di Coccau”. Da segnalare, inoltre, l’iniziativa rivolta ai piccoli centri per sostenere il commercio nelle località montane. “Con questo intervento, del valore di 700mila euro, intendiamo favorire la presenza di almeno un punto vendita in cui poter acquistare prodotti prima necessità h24 – ha spiegato Zilli – . L’obiettivo è di migliorare la qualità della vita nelle aree periferiche del territorio e di stimolare nuovi insediamenti”.

In tema di grandi eventi, sono stati approvati emendamenti specifici per Pordenone capitale italiana della Cultura e per il Festival olimpico giovanile europeo 2027 (Eyof). Quest’ultimo godrà di un ulteriore finanziamento di 2,5 milioni di euro per la parte corrente e di 800 mila euro da investire nella manutenzione straordinaria della palestra di San Vito al Tagliamento (che nell’occasione ospiterà le competizioni di ginnastica). Il pacchetto scuola potrà contare su nuovi investimenti nelle scuole paritarie (1,5 milioni di euro) e su uno stanziamento di 150mila euro con cui, come ha specificato l’assessore, “la Regione concederà contributi agli istituti con almeno 70 anni di attività continuativa per la realizzazione di nuovi spazi espositivi e laboratori”. Un’altra linea contributiva viene invece riservata alle scuole secondarie di secondo grado per avviare percorsi formativi sullo studio e la storia della cinematografia, in collaborazione con l’associazione culturale “èStoria” di Gorizia. Non mancano nel capitolo gli interventi di edilizia scolastica, con i 390mila euro destinati all’ampliamento della scuola dell’infanzia di Arta Terme. Nella manovra, inoltre, troveranno spazio i contributi per finanziare misure di welfare integrativo nella contrattazione collettiva nel Comparto unico (22,5 milioni di euro ai Comuni) e per le spese di funzionamento degli enti del terzo settore (3 milioni di euro). Agli enti locali spetteranno infine 1,8 milioni di euro di risorse Pnrr derivanti dall’aumento dei quadri economici. L’iter della Finanziaria regionale, che approderà in Aula a dicembre, prosegue ora con la discussione nelle diverse Commissioni, iniziando con l’illustrazione in I Commissione integrata pervista domattina.

