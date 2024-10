Stagione rovinata dalla frana per il rifugio Degasperi

Con la fine di settembre si chiude ufficialmente la stagione al Rifugio De Gasperi, uno dei luoghi più amati dagli escursionisti e appassionati di montagna nel cuore delle Dolomiti Pesarine. Quest’anno, la stagione estiva è stata profondamente segnata dalla frana che, nel mese di agosto, ha interrotto la viabilità lungo la Strada Regionale 465 della Val Pesarina, in direzione Forcella Lavardet, causando notevoli disagiai visitatori e impattando l’afflusso al rifugio.

La frana ha rappresentato una sfida non solo per la gestione del rifugio, ma anche per la comunità locale e per i turisti che ogni anno scelgono la Val Pesarina come meta di villeggiatura.

Nonostante le difficoltà logistiche, lo staff del Rifugio De Gasperi ha continuato a garantire accoglienza e ospitalità, permettendo ai visitatori di vivere l’esperienza unica di questo angolo incontaminato di montagna. “La sicurezza degli ospiti è sempre stata la priorità, e nonostante i disagi causati dalla frana, siamo rimasti in continuo contatto con la gestione e siamo riusciti a mantenere attivo il rifugio per tutta la stagione,” ha dichiarato Pietro De Faccio il Presidente del CAI di Tolmezzo, sezione proprietaria dell’immobile.