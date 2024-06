Staranzano, intitolato a Gino Strada il nuovo ambulatorio infermieristico

E’ stato intitolato alla memoria del medico e attivista Gino Strada il nuovo ambulatorio infermieristico di Staranzano.

“Salva una vita e sei un eroe, salva cento vite e sei un infermiere”. E’ la frase scolpita sulla targa affissa dal Comune di Staranzano all’ingresso del nuovo ambulatorio infermieristico di via dell’Infanzia: venne pronunciata da Gino Strada, medico e attivista che nella sua vita si è battuto per curare gli ultimi del pianeta in particolare nei luoghi di guerra. A lui è stata intitolata la struttura al termine di una breve cerimonia.

Il precedente ambulatorio infermieristico staranzanese, situato nella più periferica via Dobbia, aveva garantito circa 2600 interventi di assistenza.

Intanto, sempre sul fronte sanitario nel territorio della Sinistra Isonzo, il Comune di San Canzian e Asugi hanno rinnovato la convenzione che prevede l’apertura ancora per un anno dell’ambulatorio di assistenza primaria nel locale centro civico.

