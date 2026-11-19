La crisi della StarTech di Trieste entra in una nuova fase. Su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso è stato nominato il commissario giudiziale, che dovrà verificare se ci sono le condizioni per ammettere l’azienda all’amministrazione straordinaria.

Il commissario dovrà accertare, nei tempi previsti dalla legge, se l’azienda possiede i requisiti per essere ammessa alla procedura.

Il Ministero riferisce che nel frattempo continuerà a lavorare con la Regione Friuli Venezia Giulia, i sindacati e le associazioni datoriali per trovare in tempi rapidi una soluzione industriale che consenta di rilanciare lo stabilimento giuliano e salvaguardare i posti di lavoro. Un impegno condiviso da tutte le parti, che riconoscono il valore strategico dello stabilimento e delle sue professionalità.