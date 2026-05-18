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Startech pagherà stipendi maggio, 3 giugno tavolo al Mimit

Redazione
Autore: Redazione

E veniamo all’altra situazione di crisi, quella della Startech di Trieste.
L’azienda pagherà regolarmente gli stipendi di maggio, maggiorati del 5%, ai suoi 320 dipendenti: lo ha comunicato al tavolo ministeriale che si è svolto oggi, confermando che ci sono investitori pronti a investire nella società.
Informazioni accolte in maniera positiva dagli assessori regionali Alessia Rosolen e Sergio Emidio Bini che, comunque, hanno chiesto che l’azienda dia garanzie sul piano industriale.
Il prossimo incontro è già convocato, per il prossimo 3 giugno, sempre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

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