Startech pagherà stipendi maggio, 3 giugno tavolo al Mimit

E veniamo all’altra situazione di crisi, quella della Startech di Trieste.

L’azienda pagherà regolarmente gli stipendi di maggio, maggiorati del 5%, ai suoi 320 dipendenti: lo ha comunicato al tavolo ministeriale che si è svolto oggi, confermando che ci sono investitori pronti a investire nella società.

Informazioni accolte in maniera positiva dagli assessori regionali Alessia Rosolen e Sergio Emidio Bini che, comunque, hanno chiesto che l’azienda dia garanzie sul piano industriale.

Il prossimo incontro è già convocato, per il prossimo 3 giugno, sempre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.