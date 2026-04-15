Startup e innovazione, il Friuli Venezia Giulia punta agli “unicorni”

Le startup rappresentano un motore fondamentale di innovazione e competitività dei sistemi produttivi. Anche in Friuli Venezia Giulia sono presenti realtà ad alto contenuto tecnologico con potenziale globale, la cui crescita richiede competenze, accesso al capitale e un ecosistema in grado di sostenerne lo sviluppo.

Se ne parlerà venerdì 17 aprile, alle ore 17, nella Torre di Santa Maria, nel corso del convegno promosso da Confindustria Udine dal titolo “Dall’idea all’impresa globale: startup, innovazione e capitale per crescere. Il caso AI4IV e l’ecosistema regionale per la crescita delle startup”.

L’incontro sarà aperto dai saluti del presidente di Confindustria Udine, Luigino Pozzo, e dell’assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini. A seguire la presentazione AI4IV da parte di Giacomo Pinali, AI architect & co-founder della startup.

A parlare, poi, di ecosistema FVG a supporto delle startup interverranno Dino Feragotto, coordinatore della Commissione innovazione di Confindustria Udine, che si soffermerà sul progetto Startup dell’Associazione; Filippo Bianco, amministratore delegato di TEC4I FVG, che relazionerà sui percorsi di valorizzazione di talenti e competenze imprenditoriali; Lydia Alessio – Vernì, direttrice generale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, che punterà l’attenzione sula capacità dell’ecosistema FVG di attrarre innovazione e generare valore; infine, Gabriele Colapietro, responsabile Progetti ed Iniziative Strategiche di FVG Plus, accenderà i riflettori sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle imprese in fase di avviamento.

In chiusura, moderata da Fabrizio Rovatti, dirigente tecnico di Area Science Park, avrà luogo una tavola rotonda dal titolo “Dalla visione all’esecuzione: impresa e capitale per crescere”, cui parteciperanno, oltre a Colapietro, anche Giampietro Tecchiolli, ceo e fonder di AI4IV, Marco Diani, ceo di iMAGE S e componente del Consiglio direttivo di EMVA (European Machine Vision Association), e Domenico Nesci, co-founder e managing director di Deep Ocean Capital SGR.

Il convegno si propone dunque di approfondire il ruolo della Regione FVG, delle sue agenzie e dei soggetti della filiera dell’innovazione nel promuovere la nascita e lo sviluppo di startup, affiancando a questi il contributo determinante degli investitori e degli operatori del venture capital nel sostenere i percorsi di crescita e scalabilità delle imprese innovative.

Da questo punto di vista, il caso AI4IV, startup deep-tech attiva nello sviluppo di sensori avanzati e sistemi di percezione visiva basati su intelligenza artificiale, rappresenta un esempio concreto di valorizzazione di competenze, trasferimento tecnologico e accesso a strumenti finanziari, inclusi quelli di venture capital e garanzia pubblica.

A partire da questa esperienza, l’incontro intende quindi stimolare una riflessione su come rafforzare le condizioni per la nascita e lo sviluppo di nuove imprese innovative, nonché per la crescita delle startup già presenti sul territorio, rappresentando al contempo uno stimolo a cogliere le opportunità offerte dall’ecosistema regionale.