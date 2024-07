Stato – Regioni, le richieste del presidente Bordin alla Commissione Paritetica

Nuove e ulteriori competenze in materia di ufficio scolastico regionale, sovrintendenza e sanità, per velocizzare ed efficientare i processi decisionali. Sono le priorità indicate dal massimo esponente dell’Assemblea legislativa regionale, Mauro Bordin, durante l’audizione con la Commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia.

Dopo aver portato il saluto istituzionale del Consiglio Fvg alla presidente Elena D’Orlando e a tutti i componenti della paritetica, Bordin ha sottolineato la peculiarità del periodo storico che “può aiutare il lavoro della Commissione. La

specialità è diventata un tema presente, soprattutto alla luce dell’attuazione dell’autonomia differenziata che può agevolare il

percorso anche della nostra Regione”.

“Il Fvg ha fatto buon uso dell’autonomia in questi 60 anni – ha ribadito il presidente del Cr ai componenti della Commissione,

riunita per l’occasione nel palazzo della Regione in Piazza Unita a Trieste – ricordando che “la Regione ha contribuito in questi

anni con il proprio personale a supportare l’attività delle altre istituzioni, andando incontro al grave problema della carenza

organica che affligge il sistema pubblico”.

“L’Ufficio scolastico regionale è uno strumento importante di organizzazione del sistema scuola e acquisirne la competenza

potrebbe consentirci di svolgere efficacemente la pianificazione a livello regionale”, ha spiegato Bordin.

“L’autonomia del sistema sanitario – ha quindi aggiunto il presidente dell’Aula Fvg – è frenata e necessita di ulteriori spazi: in particolare il trattamento accessorio e non del personale, la gestione del rapporto tra pubblico e privato accreditato e i percorsi alternativi alle scuole di specializzazione per la professione medica, così da poter completare il processo imboccato a suo tempo dalla Regione”.

La sismicità, le tasse automobilistiche e la sicurezza nel mondo del lavoro sono le ulteriori tematiche elencate dal presidente

Bordin alla Commissione.