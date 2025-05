Stimolare l’apertura di nuovi negozi, il Comune lancia Udine Retail

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Per combattere la moria di attività commerciali nel centro di Udine, Palazzo d’Aronco ha organizzato un progetto quasi inedito per un ente locale, ovvero un matchday che metterà attorno allo stesso tavolo proprietari di immobili sfitti, brand in espansione, agenzie immobiliari, investitori e potenziali nuovi esercenti.

L’iniziativa pubblica denominata ‘Udine Retail’ si svolgerà lunedì 16 giugno in Sala Ajace ed è stata organizzata con la collaborazione della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, Assofranchising, Confcommercio Udine e FVG e il Distretto del Commercio di Udine.

Tanto per citare qualche dato, il commercio al dettaglio dal 2012 al 2024 ha subito un calo del 22% nel centro storico di Udine, passando da 564 a 436 imprese, con una perdita di 128 negozi.

Con questo connection ,Udine punta a diventare un laboratorio nazionale di innovazione urbana, attraverso un metodo nuovo, pragmatico ed efficace adattato al contesto urbano e civico udinese. Il format prevede incontri B2B da 20 minuti, tavoli tematici, spazi di consulenza e momenti di presentazione per facilitare relazioni, contatti, progetti e, di conseguenza, nuove aperture.

L’obiettivo è dare nuova vita agli spazi vuoti e attrarre nuove attività economiche del commercio indipendente, del mondo immobiliare, dei marchi più noti anche in franchising ancora assenti nel capoluogo friulano.