Stipendi, quelli di Trieste più alti di 3.700 euro rispetto a quelli di Gorizia

C’è sempre grande differenza fra le buste paga dei lavoratori dipendenti, anche in Friuli Venezia Giulia. Lo rileva un’analisi della Cgia di Mestre secondo la quale in provincia di Trieste si guadagna mediamente 285 euro lordi in più al mese rispetto a Gorizia: nel capoluogo regionale i lavoratori percepiscono una busta paga media di 1.994 euro lordi al mese contro i 1.709 euro dei goriziani. In mezzo ci sono i dipendenti di Pordenone con 1.899 euro e i lavoratori della provincia di Udine con 1.821 euro.

Il dato medio regionale, invece, è stato pari a 1.862 euro: in Italia solo la Lombardia (2.254 euro), l’Emila Romagna (1.960), il Piemonte (1.957 euro) il Veneto (1.884 euro) e il Trentino Alto Adige (1.873) presentano un importo superiore a quello registrato in Friuli Venezia Giulia. Il dato medio nazionale, invece, si è attestato a 1.820 euro

Nel 2023 il monte salari lordo erogato a 375.200 lavoratori dipendenti privati presenti in FVG ha toccato i 9 miliardi di euro, che equivale a una retribuzione media mensile lorda di 1.862 euro, il 3,8 per cento in più rispetto al 2022, anche se l’inflazione, sempre l’anno scorso, in regione, è cresciuta molto di più, per l’esattezza il 5,4 per cento.