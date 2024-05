La Stiria guarda al modello Fvg per il porto e il turismo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il porto, la logistica e il turismo. Alcuni rappresentanti del Consiglio regionale della Stiria, Land Austriaco che confina con la Slovenia, hanno effettuato una missione in Friuli Venezia Giulia e in particolare a Trieste dove sono stati ricevuti in Comune e in Regione.

Ad accogliere la delegazione stiriana il vicepresidente del consiglio del Friuli Venezia Giulia Stefano Mazzolini il quale ha elogiato quanto fatto nella storia dell’Austria per il territorio di Trieste, e il consigliere regionale Diego Bernardis.

Il Friuli Venezia Giulia vanta una lunghissima storia di amicizia e di reciproche collaborazioni con la vicina Austria in diversi settori. Rapporti costanti e proficui che hanno coinvolto direttamente anche la Stiria. L’Alleanza Alpe Adria può rappresentare una straordinaria opportunità e un utilissimo strumento per lo sviluppo di un’area fondamentale per il futuro dell’intera Europa. Questo in sintesi il concetto espresso dall’assessore alle Finanze Elena Zilli durante l’incontro.

Nel portare i saluti del governatore del Friuli Venezia Giulia, l’assessore ha sottolineato che la posizione strategica della nostra regione, nel cuore dell’Europa, ha portato a un sempre maggiore potenziamento delle politiche di coesione con i partner vicini come l’Austria e la Slovenia e all’intensificazione delle relazioni su asset importanti come quello della ricerca, del turismo, della cultura, della logistica e del commercio. Per l’assessore il Programma Interreg, il Gect Euregio senza confini e la realizzazione transfrontaliera di Nova Gorica Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 sono esempi virtuosi che, per gli ottimi risultati conseguiti insieme, vengono spesso presi a modello.

L’Alleanza Alpe Adria può essere pertanto un contenitore ideale per mettere le nostre comunità e soprattutto le giovani generazioni nelle condizioni di cogliere nuove sfide. Per l’esponente della Giunta regionale, il Friuli Venezia Giulia vede con estremo favore la possibilità che l’Alleanza Alpe Adria possa migliore le politiche di cooperazione interregionale, attuando specifici progetti congiunti per sostenere soprattutto gli stati balcanici occidentali nel loro percorso verso l’adesione all’Unione europea.