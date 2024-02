Stop dell’Unione Europea al Prosek prodotto in Croazia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Approvato ieri dal Parlamento europeo con una maggioranza di quasi il 90%, il nuovo Regolamento sulle Indicazioni Geografiche per prodotti agro-alimentari, vini e bevande che entrerà in vigore nella prima metà di aprile. Sarà obbligatorio indicare il nome del produttore sull’etichetta di una Denominazione di Origine Protetta (Dop) o di una Indicazione Geografica Protetta (Igp), in modo da garantire la massima trasparenza ai consumatori.

Il consorzio di tutela del prosecco riconosce, che la riforma fa un notevole passo avanti sul fronte della valorizzazione e sulla tutela delle indicazioni geografiche ma anche della programmazione produttiva e della sostenibilità. La riforma prevede lo stop alla registrazione di menzioni tradizionali identiche o che richiamino nomi di Dop e Igp, come nel caso del Prosek, il vino croato che evoca il Prosecco italiano. “Ora – sottolinea il Consorzio di tutela del prosecco con il Presidente Zanette – sarà da capire se il regolamento vale per i casi precedenti all’entrata in vigore del Regolamento, e se davvero si è compreso come il mancato rispetto di questa gerarchia può compromettere la credibilità dei regimi di qualità”.