Student Day all’Università degli Studi di Udine

Ritorna il 6, 7, 13 e 14 marzo all’Università di Udine lo Student Day, il più grande evento di orientamento dell’Ateneo dedicato agli studenti dell’ultimo biennio delle scuole superiori e alle loro famiglie. Negli spazi del polo scientifico (via delle Scienze 206, Udine), sempre dalle 9, migliaia di futuri studenti dell’Ateneo potranno conoscere direttamente offerta didattica, attività di ricerca, laboratori, servizi e opportunità professionali post laurea. Quattro giorni di full immersion nella realtà universitaria per aiutare i giovani a scegliere in modo consapevole il corso di laurea dopo la maturità con uno sguardo sul futuro lavorativo. Un’opportunità unica anche per mettersi alla prova partecipando a test e simulazioni e interagire con i protagonisti dell’università: studenti, docenti, tutor e personale specializzato. Il programma è disponibile online all’indirizzo www.uniud.it/opendays. È possibile partecipare liberamente o tramite iscrizione, come istituto scolastico o singolo studente. È anche possibile prenotare il servizio di bus navetta gratuito.

Lo Student Day si aprirà domani, venerdì 6 marzo, alle 9, nell’aula C10. Interverranno: il rettore, Angelo Montanari;la delegata per i servizi di orientamento e tutorato, Elisabetta Scarton; la presidente del Consiglio degli studenti, Elizabeth Moretti; l’assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, Alessia Rosolen, e il sindaco del Comune di Udine, Alberto Felice De Toni.

Parallelamente si terrà l’evento “Coltiva il tuo talento: dall’aula all’impresa green” dedicato all’orientamento negli studi del settore agroalimentare, ambientale e animale. L’appuntamento si terrà, alle 9, nella sala Alfa 1 delle aule Feruglio del polo scientifico. Porteranno i saluti: il rettore Angelo Montanari, l’assessore regionale all’agricoltura, Stefano Zannier, e il direttore del Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali, Edi Piasentier.

L’offerta formativa e i servizi

Allo Student Day gli studenti delle superiori potranno approfondire la conoscenza degli 82 corsi di studio dell’Ateneo friulano: 42 corsi di laurea triennale, 37 di laurea magistrale e 3 di laurea magistrale a ciclo unico. Ma anche del percorso di eccellenza rappresentato dalla Scuola Superiore Universitaria “di Toppo Wassermann”. Scopriranno, inoltre, i numerosi servizi a disposizione dell’universitario. In particolare: quelli bibliotecari e linguistici; le opportunità di mobilità internazionale; le funzioni dei tutor; le attività dedicate al benessere degli studenti durante il percorso universitario; le consulenze psicologiche individuali; i gruppi di mutuo aiuto; le aule informatiche; le borse di studio e i premi di laurea; la mensa e la ristorazione convenzionata; il merchandising; i punti ristoro; il Centro universitario sportivo (Cus); il ruolo e l’azione dei rappresentanti degli studenti; le associazioni studentesche; le possibilità offerta dal territorio rappresentate anche da stand della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Udine.

Offerta formativa, 64 presentazioni

Nelle quattro giornate si terranno 64 presentazioni dei corsi di laurea, una cinquantina fra attività laboratoriali, visite guidate ai laboratori, test e simulazioni. In particolare, ci saranno test Tolc, anticipi dei test di valutazione iniziale per alcuni corsi ad accesso libero e simulazioni di test dei corsi ad accesso programmato. E ancora, in una trentina di stand, occasioni di incontri e confronti con tutor, docenti e personale specializzato per approfondire: i servizi per gli studenti, le opportunità professionali, la realtà della vita universitaria, le attività sportive. Ma anche le occasioni di svago e impegno grazie alle associazioni studentesche e alle varie realtà attive sul territorio.

I corsi di laurea triennale saranno illustrati, per aree disciplinari, ogni mattina delle quattro giornate della manifestazione nelle grandi aule del polo (dalla C1 alla C10). Dalle 9.30 alle 10.30: Medicina e chirurgia (C1), Studi umanistici e del patrimonio culturale (C3), Economia (C7), Tecnologie digitali e Internet of things (C8), Scienze agroalimentari (C9). Dalle 10.30 alle 11.30: Professioni sanitarie (C2), Lingue e mediazione (C5), Diritti e giurisprudenza (C6), Scienze agrarie, animali e ambientali (C9), Informatica e matematica (C8), Ingegneria industriale e dell’informazione(C10). Dalle 11.30 alle 12.30: Biotecnologie (C1), Scienze motorie (C2), Scienze della formazione primaria e dell’educazione (C4), Relazioni pubbliche (C5), Ingegneria civile e architettura (C10).

I 30 stand

Una trentina di stand, dove si potrà raccogliere materiale e informazioni, accoglieranno i ragazzi e gli insegnanti che li accompagneranno. Gli stand rappresentano: le aree disciplinari dei corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico, la Scuola superiore universitaria “di Toppo Wassermann”, l’ufficio orientamento, i servizi bibliotecari, il Centro interdipartimentale per lo sviluppo della lingua e della cultura del Friuli, il Centro linguistico d’ateneo (Cla), l’attività dell’università sulla sostenibilità, il merchandising, i social d’Ateneo, la Regione Friuli Venezia Giulia, l’Agenzia regionale per il diritto allo studio (Ardis), l’Informagiovani e il Centro antiviolenza del Comune di Udine, il Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l’accesso (Cisia), le associazioni e rappresentanze studentesche, il Centro universitario sportivo, il coro e l’orchestra dell’università, l’Associazione donatori di midollo osseo (Admo) e l’Associazione friulana donatori di sangue (Afds). Negli stand dei corsi di laurea, tutor e docenti saranno a disposizione per ascoltare le esigenze, fornire maggiori dettagli sui corsi di studio e le loro peculiarità, illustrare gli obiettivi formativi, le opportunità post laurea e fornire una panoramica a 360 gradi della vita universitaria.

Tasse, agevolazioni, alloggio

Il salone è anche l’occasione per conoscere i servizi a disposizione degli studenti. Nell’aula C11, nelle quattro giornate della manifestazione, si potrà seguire l’illustrazione, alle 9.45 e 10.45, del sistema di diritto allo studio (tassazione, agevolazioni, alloggio), a cura dell’Ardis e dell’Ufficio diritto allo studio e servizi integrati dell’Ateneo friulano.

Cinquanta attività e visite laboratoriali, test e simulazioni

Lo Student Day organizza anche visite e attività laboratoriali suddivise per aree disciplinari. In particolare: “Biotecnologie: lab time: apprendere le biotecnologie sul bancone del laboratorio”, una breve esperienza pratica di analisi elettroforetica del Dna con visita al laboratorio didattico di biotecnologie; “Campus biodiversità”, previste attività all’esterno del polo scientifico nei punti di installazione dei box per insetti, pipistrelli e uccelli; “Alla scoperta degli alimenti”, nel Laboratorio di ricerca agroalimentare (Lara) per sperimentare attrezzature e impianti avanzati per la messa a punto di processi e prodotti; “Interazioni uomo e animale domestico”, nell’area di sgambamento del campus; “Quiz time economia”, laboratori-quiz su quesiti a carattere generale e tecnico; “Laborartori di Bloomberg”, presentazioni sull’uso di Bloomberg come fonte di informazioni economiche con descrizione degli ambiti di studio e un excursus di fonti statistiche dei dati dei vari settori; “Processo penale simulato”, una rappresentazione didattica in cui si mettono in scena tutte le fasi di un dibattimento, seguendo le regole processuali e coinvolgendo gli studenti nei ruoli di avvocati, pubblici ministeri, imputati e testimoni; “Sensing dolce vita”, a cura del Dipartimento di Studi umanistici e patrimonio culturale; “Mostra di Matematica” e “Demo di Informatica” a cura del Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche; “La lingua italiana e il giovanilese”, “Educare al nido” e “L’educatore socio pedagogico nei servizi”, organizzati dal Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società; quattro visite al Lab Village per conoscere i laboratori delle aree dell’Ingegneria e dell’Architettura.

Test e simulazioni

I giovani visitatori potranno trovare inoltre: un appuntamento con la simulazione del test di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria. Inoltre, in tutte le giornate, esercitazioni ai test Tolc (con il Cisia) e laboratori sul test delle Professioni sanitarie e di Architettura. In più, sei sessioni anticipate dei test di valutazione delle conoscenze iniziali per i corsi di laurea ad accesso libero. In particolare: due sessioni per i corsi in Beni culturali, Filosofia e trasformazione digitale, Dams, Lettere, Scienze e tecniche del turismo culturale; e quattro sessioni per i corsi di Diritto per le imprese e le istituzioni e di Giurisprudenza.

Spazio genitori

Il 14 marzo, alle 11, si terrà un incontro dedicato ai genitori. Parteciperanno il personale orientatore e le psicologhe dell’università e il delegato dell’Ateneo all’inclusione e ai bisogni educativi per gli studenti, Daniele Fedeli. Risponderanno alle domande più frequenti che i genitori si pongono nel passaggio scuola-università e forniranno utili strumenti per supportare i figli. Inoltre, verrà fornita panoramica dei servizi dell’Università, del sistema di tassazione e del diritto allo studio.