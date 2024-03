In 4mila alle prime due giornate dello Student Day dell’ateneo friulano

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Circa 4mila iscritti alle prime due giornate dello Student Day dell’Università di Udine con studenti provenienti dalle scuole di tutto il Friuli Venezia Giulia e del Veneto orientale. Inizia con i migliori auspici il più importante evento di orientamento targato Uniud che proseguirà anche sabato 9 e poi venerdì 15 e sabato 16 marzo al Polo scientifico dei Rizzi. Dopo le giornate udinesi, lo Student Day si sposterà l’8 maggio a Pordenone, il 9 a Gorizia e il 10 a Gemona del Friuli. Dedicato agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori interessati a conoscere meglio l’Università di Udine per scegliere in maniera consapevole il corso di laurea da intraprendere dopo la maturità, lo Student Day è stato inaugurato alla presenza del rettore e delle autorità, tagliandos così il traguardo della 29esima edizione e confermando il suo successo tra i ragazzi e gli insegnanti.

“Siate studenti partecipi e interagite con l’università, sarà questo a dare forza al percorso di studi e al vostro futuro” ha incoraggiato il rettore Roberto Pinton nel suo intervento che non è stato soltanto un saluto formale ma una descrizione dettagliata dell’organizzazione dell’ateneo friulano con l’obiettivo di introdurre gli studenti alla comprensione dell’articolato mondo universitario. “Siamo una comunità pronta ad accogliervi e a offrirvi numerose occasioni utili a realizzare il vostro percorso” ha concluso il rettore, mentre Rachele Ughetti, presidente del Consiglio degli studenti, ha dato il benvenuto a nome dei rappresentanti degli studenti e ha invitato i ragazzi a conoscere le opportunità della vita studentesca. Pierpaolo Olla, direttore generale dell’Agenzia regionale per il diritto allo studio del Friuli Venezia Giulia (Ardis), ha sottolineato quanto l’ente abbia a cuore il benessere dei ragazzi, in particolare quelli fuori sede che decidono di studiare a Udine, mentre Federico Pirone, assessore alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Udine, ha evidenziato quanto sia importante “in un’età in cui ci si fanno tante domande e ci sono tante incognite, avere un’università attiva, dinamica, vivace, competa e con punte di eccellenza in un territorio a misura di persona come quella di Udine”. Infine Laura Rizzi, da 13 anni delegata del rettore per i servizi di orientamento e tutorato, ha ricordato una novità importante di questa edizione, ovvero la presenza del Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l’accesso (Cisia) che ha organizzato simulazioni del test Tolc per gli studenti.

Quest’anno lo Student Day propone complessivamente 60 presentazioni di corsi di laurea, oltre una decina di laboratori e visite guidate ai laboratori dell’Uniud Lab Village e dei dipartimenti, sette anticipi di test per alcune aree disciplinari, due simulazioni di test dei corsi ad accesso programmato e di valutazione delle competenze iniziali. E ancora, incontri e confronti con tutor, docenti e personale specializzato per approfondire i servizi per gli studenti, le opportunità professionali, la realtà della vita universitaria, le attività sportive universitarie, ma anche le occasioni di svago e di impegno sociale e culturale possibili grazie alle associazioni studentesche e alle realtà del territorio.

IL PROGRAMMA DI SABATO 9 MARZO

Le presentazioni dei corsi di laurea. Allo Student Day gli studenti delle superiori potranno scoprire o approfondire la conoscenza di 43 corsi di studio dell’Ateneo friulano: i 40 corsi di laurea triennale e i 3 corsi magistrali a ciclo unico. I corsi di laurea saranno illustrati, per aree disciplinari, nelle grandi aule del polo, dalla C1 alla C10. Dalle 9.30 alle 10.30 Medicina e chirurgia, Studi umanistici e del patrimonio culturale, Scienze economiche e statistiche, Scienze agroalimentari. Dalle 10.30 alle 11.30 Professioni sanitarie, Lingue e mediazione, Diritti e Giurisprudenza, Scienze agrarie, ambientali e animali, Ingegneria industriale e dell’informazione. Dalle 11.30 alle 12.30 Biotecnologie, Scienze motorie, Scienze della formazione primaria e dell’educazione, Relazioni pubbliche, Scienze matematiche e informatiche, Ingegneria civile e architettura.

I servizi agli studenti. Allo Student Day sarà anche possibile scoprire tutti i servizi a disposizione degli studenti. In particolare dalle 9.45 alle 10.15 in aula C11 ci sarà la presentazione sul diritto allo studio con le agevolazioni per le tasse e i servizi regionali, dalle 10.45 alle 11.15 quella sulle biblioteche e i servizi di internazionalizzazione e dalle 11.45 alle 12.15 quella sulle opportunità lavorative e l’occupazione. Ai banchetti sarà possibile reperire anche informazioni su alloggi, assistenza sanitaria, aule informatiche, borse di studio, convenzioni per sconti e agevolazioni, mensa e ristorazione convenzionata, merchandising, mobilità internazionale, punti ristoro, servizi bibliotecari e linguistici, centro sportivo, coro e orchestra, rappresentanti degli studenti, associazioni studentesche, tutorato, career center, oltre alle opportunità del territorio rappresentate negli stand della Regione Friuli Venezia Giulia e dell’Informagiovani del Comune di Udine.

I laboratori. Gli studenti potranno partecipare a laboratori suddivisi per dipartimenti che si terranno dopo le presentazioni dei corsi di laurea. Sabato 9 marzo in particolare alle 9.30 ci sarà una demo dei laboratori di informatica, alle 10.30 un laboratorio-quiz su nozioni generali e tecniche di ambito economico del dipartimento di Scienze economiche e statistiche, alle 11.30 l’illustrazione del processo penale simulato organizzato dal dipartimento di Scienze giuridiche e la visita guidata ai laboratori dell’area di Scienze agro alimentari ambientali animali. Alle 12 infine il dipartimento di Medicina ha previsto un’attività su come affrontare in modo efficace il test di ammissione alle lauree sanitarie.

Simulazioni e anticipi di test. Alle 10.30 il Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l’accesso (Cisia) ha organizzato simulazioni del test Tolc. Infine alle 11 gli studenti potranno partecipare anticipare i test per l’accesso a Diritto per le imprese e le istituzioni e Giurisprudenza.

Le iscrizioni. La partecipazione allo Student Day avviene tramite iscrizione alle singole giornate compilando un modulo online sul portale dedicato, dove si può trovare anche il form di partecipazione alle simulazioni e ai laboratori. L’iscrizione può avvenire come istituto scolastico o come singolo studente. Per chi non potrà partecipare in presenza sono previste attività da remoto. Informazioni e iscrizioni alla pagina www.uniud.it/it/landing-astu/conosci-uniud