Studenti alla sfida digitale creativa per il brand Roncadin

Sviluppare una campagna digitale multicanale in grado di valorizzare un’azienda, sia come luogo di lavoro sia come destinazione attrattiva per giovani professionisti del marketing. Era l’obiettivo della sfida creativa e strategica “Hackatoo” (https://www.hackatoo.it/) organizzata da Emporio Adv per gli studenti del master in Digital marketing dell’Università di Udine con il supporto di un team di professionisti della comunicazione.

I partecipanti, suddivisi in cinque squadre, hanno lavorato al progetto di campagna di comunicazione di Roncadin, azienda leader nella produzione di pizze surgelate di alta qualità e partner dell’evento.

A vincere la sfida con la campagna intitolata “L’ingrediente 6 tu” è stata la squadra Blu composta da Laura Bellina, Michela Mecchia, Vittorio Papa e Camilla Ragogna. Un progetto destinato a social e sito aziendale che sfrutta la forma grafica e fonetica del numero “6” per creare contenuti immediati, coinvolgenti e coerenti con il linguaggio e l’utente giovane cui è rivolto.

L’iniziativa formativa, alla seconda edizione, ha permesso ai partecipanti al master di competere in una gara creativa di 12 ore no-stop, affiancati da docenti e professionisti del settore, facendo una full immersion nel mondo della comunicazione.

A valutare i progetti sono stati: la direttrice del master Maria Chiarvesio; il fondatore di Emporio Adv, Enrico Accettola, e, per Roncadin, il direttore risorse umane, Alessandro Tomba, e la coordinatrice comunicazione e marketing, Paola Bertin.

«Anche quest’anno – spiega la professoressa Chiarvesio – è stata una bellissima sfida. È un’occasione in cui gli studenti si misurano concretamente con le richieste di un’azienda mettendo in campo tutte le competenze acquisite in questi mesi di aula e laboratori. Abbiamo visto progetti di qualità, nonostante il poco tempo disponibile; questo ci rende molto orgogliosi del percorso fatto e dei risultati ottenuti».

Per Enrico Accettola, fondatore di Emporio ADV, «Hackatoo è diventato per noi un appuntamento annuale che dimostra quanto la contaminazione tra impresa, creatività e formazione possa generare valore. Ogni edizione porta con sé nuove idee, entusiasmo e relazioni che durano nel tempo. L’energia e l’impegno che le ragazze e i ragazzi hanno dimostrato quest’anno ci confermano quanto sia importante continuare a investire nei giovani, dando loro contesti veri, stimolanti e concreti in cui mettersi alla prova»

Le altre squadre che hanno partecipato ad “Hackatoo” sono state: la Gialla con Silvia Xu, Ilaria Lucioli, Michael Kirwan, Alfonso Acampora; la Verde con Gianandrea Cassin Codri, Federica Bisson, Anita Pittino, Sara Miu; la Rossa con Manuel Spoladore, Eva Lacrimoso, Elena Rizzetto, Martina D’Amore, Erica Hlede; la Rosa, con Martina Miklus, Costanza Buzzola Lioy, Irene Minin, Margherita Colusso, Laura Acampora.