Studenti del Malignani da primo premio

Ecosigea, progetto d’impresa per la produzione del concime innovativo Ecóffe ideato dagli studenti del Malignani di Udine si è aggiudicato oggi il primo premio Junior Achievement Fvg e parteciperà, così, il 5 e 6 giugno a Milano alla competizione nazionale per la miglior Impresa in Azione italiana. Oltre a Ecosigea, la giuria, costituita in Camera di Commercio Pn-Ud, partner del progetto per il territorio, ha conferito un premio speciale Glp a Nos Nex, minimpresa ideata dallo Zanon di Udine che ha prodotto Sticky, dispositivo elettronico progettato e prodotto con l’intento di aiutare le persone a proteggere (e non perdere) gli oggetti a cui tengono di più.

Ecosigea è nata da un gruppo di studenti con la passione per la biologia, che si sono messi all’opera per un prodotto che avesse al centro il rispetto per l’ambiente. Si tratta poi una società benefit, che ha a particolare cura «il benessere dei suoi lavoratori», spiegano i ragazzi. Ecóffe consente “al consumatore – precisano ancora gli studenti del Malignani – di nutrire le piante domestiche in modo rapido e facile senza la necessità di pesare o misurare l’esatta quantità di concime”. Il prodotto, totalmente ecosostenibile, è prodotto artigianalmente dall’Ecosigea.

(Foto: ufficio stampa Camera di Commercio Pn-Ud)