Su ambiente ed energia Confindustria Udine e Consorzio di Bonifica rafforzano la collaborazione

Tutela dell’ambiente, recupero di aree industriali inquinate, sviluppo della produzione di energia idroelettrica. Sono i temi principali sui quali si è confermata la solidità della collaborazione tra Confindustria Udine e il Consorzio di bonifica pianura friulana, in un incontro a palazzo Torriani tra i rispettivi presidenti, Luigino Pozzo e Rosanna Clocchiatti, accompagnati dai direttori generali Michele Nencioni e Armando Di Nardo, al quale ha partecipato anche Marco Bruseschi, presidente del Consorzio Friuli Energia, nonché alla guida della Commissione energia di Confindustria Udine.

Pozzo, che conosce molto bene il sistema e l’attività dei consorzi, ha espresso apprezzamento per l’impegno del Consorzio nella bonifica dei siti produttivi dismessi, attività che, pur non essendo di stretta competenza dell’ente, viene svolta a supporto della Regione e dei Comuni per favorire il riutilizzo delle aree in un’ottica di sviluppo sostenibile.

Altro tema centrale dell’incontro è stato quello dell’energia rinnovabile. Entrambe le parti hanno condiviso l’obiettivo di incentivare la produzione idroelettrica sugli impianti realizzati lungo i canali gestiti dal Consorzio, garantendo un utilizzo equilibrato della risorsa idrica a tutela dell’ecosistema locale, coerentemente con gli obiettivi comunitari per la transizione energetica che prevedono un incremento delle fonti rinnovabili entro il 2030.

Al termine dell’incontro, i direttori generali hanno ricevuto il mandato di intensificare la cooperazione su tutte le tematiche di interesse comune.