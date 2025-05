Successo per la 3ª edizione di Foresta in valle

Oltre 120 partecipanti al forum internazionale “Foreste senza confini”, 70 le adesioni per le escursioni nei boschi di Malborghetto e Fusine, altrettante le presenze al concerto, 20 i taglialegna friulani e austriaci che si sono sfidati a colpi di ascia e motoseghe nella piazza di Tarvisio, supportati dal tifo di almeno 300 sostenitori. Sono i numeri della fortunata terza edizione di “Foresta in valle”, iniziativa organizzata dal Cluster forestale Legno Servizi su volontà della Regione Fvg, appuntamento ormai di riferimento per il settore forestale regionale e transfrontaliero.

“Una due giorni incredibile – commenta il presidente di Legno Servizi, Mirco Cigliani – che ha messo in evidenza la forza e compattezza del sistema forestale regionale. L’occasione di confrontarci, nell’importante convegno che sabato mattina ha aperto la kermesse, con esperti e addetti ai lavori delle confinanti Austria e Slovenia ha dimostrato come sia fondamentale incontrarsi e scambiarsi opinioni sulle sfide che il nostro settore deve affrontare. Cluster forestale prosegue ogni giorno con la sua incessante opera a sostegno del comparto, guardando al futuro con nuovi progetti e iniziative che lanceremo anche dal nostro ufficio di Tolmezzo in cui presto torneremo, vista la forte richiesta da parte degli operatori.

L’edizione 2025 si è aperta con il forum “Foreste senza confini”, mettendo in dialogo Italia, Austria e Slovenia su temi condivisi come la gestione sostenibile del patrimonio boschivo e gli effetti del cambiamento climatico. Centrale l’intervento dell’assessore regionale Stefano Zannier, che ha sottolineato il valore ancora inespresso delle foreste del Friuli Venezia Giulia e la necessità di un approccio scientifico, non ideologico, per migliorarne la produttività e la tutela. Al convegno è emerso anche il deficit infrastrutturale del FVG, dove ci sono appena 3000 km di strade forestali, con un difficile accesso ai mezzi idonei per gli interventi e le lavorazioni del legno, rispetto ai 238mila km della Carinzia, che ha una densità di 45 metri per ettaro contro gli 8 metri della nostra regione. Un tema prioritario, quello della viabilità forestale, che esprime l’esigenza di pianificazioni più efficaci, meno burocrazia e criteri condivisi a livello nazionale. Importanti anche le riflessioni sull’impatto negativo del regolamento europeo EUDR per le piccole imprese, sulla necessità di prevenire gli effetti delle avversità ambientali e sull’importanza della formazione e della certificazione (PEFC e FSC) per una gestione forestale moderna, efficiente e responsabile.

La giornata di domenica è stata invece dedicata alla natura, al folklore e alla convivialità. In piazza Unità a Tarvisio, la spettacolare gara tra boscaioli ha visto la vittoria della squadra ospite austriaca “Forstschule Litzlhof”. Al secondo posto si è classificata Menaus Carnia, seguita da Pordenone, tutte sostenute da un tifo caloroso composto da famiglie e bambini. Un torneo dal tono competitivo, ma sempre ispirato allo spirito olimpico di rispetto e fratellanza tra avversari, che ha chiusa la kermesse con la consegna del trofeo “Boscaioli in valle”. Molto seguite anche le attività collaterali: tra escursioni guidate, mercatini artigianali, prodotti tipici, giochi ed esposizioni dedicate al mondo della foresta e del legno, curate da enti regionali e produttori locali, il festival ha saputo valorizza il lavoro forestale, svolto sempre in sicurezza, e l’impegno degli operatori del settore, coinvolgendo sia cittadini che addetti ai lavori.