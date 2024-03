Successo per lo stand di ADM ad Olio Capitale

Si è concluso Olio Capitale, il sedicesimo salone degli Oli Extravergini tipici e di qualità. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha partecipato all’evento con un proprio stand istituzionale incontrando il numeroso pubblico proveniente da tutta Italia e dall’estero. Durante l’inaugurazione il senatore La Pietra, sottosegretario di Stato per l’agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste con delega all’olio extravergine d’oliva, ha salutato il personale del Laboratorio Chimico di Verona e di Trieste.

Grande è stato l’interesse da parte dei visitatori per la possibilità di eseguire un esame organolettico dell’olio extravergine d’oliva e di conoscere come si effettuano le classificazioni degli oli, acquisendo così i primi strumenti per un approccio più consapevole alla scelta del c.d. oro verde, vera eccellenza del territorio italiano. Gli oli d’oliva vergini vengono ottenuti dal frutto dell’olivo mediante processi meccanici e in condizioni che ne prevengano l’alterazione. Tratti distintivi che possono essere riconosciuti grazie alle tecniche di assaggio insegnate in questi giorni dai chimici e dai Capo panel di ADM durante la fiera.

Per i professionisti del settore, invece, particolarmente interessante è stata la possibilità di confrontarsi con il Laboratorio Chimico di Verona che possiede la prestigiosa certificazione del Consiglio Oleicolo Internazionale (COI), la più prestigiosa organizzazione internazionale al mondo, nata nel 1959, dedicata all’olio d’oliva e alle olive da tavola e che costituisce un forum mondiale di discussione delle politiche del settore.

La presenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, inoltre, è stata importante per i numerosi piccoli produttori che ancora non conoscevano la possibilità di avvalersi dei servizi dei Laboratori chimici di ADM per effettuare analisi imparziali del loro prodotto.