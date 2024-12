Ufficiale: la Supercoppa 2025 si terrà a Udine

Confermate le indiscrezione degli scorsi giorni. Il Comitato Esecutivo dell’UEFA oggi ha individuato lo Stadio Friuli come sede ufficiale della Supercoppa Europea 2025, che il prossimo 13 agosto vedrà di fronte le vincitrici di Champions League ed Europa League. Si tratta dell’evento sportivo più importante mai ospitato nell’attuale Bluenergy Stadium, dopo i Mondiali di Italia ’90.

“Dopo la finale dell’Europeo Under 21 del 2019 e quattro importanti sfide della Nazionale, il Bluenergy Stadium e l’Udinese Calcio avranno l’orgoglio e l’onore di ospitare una sfida che vorrei definire epica. – dichiara il Direttore Generale Franco Collavino – Importante non solo per lo sport, ma per la città di Udine e per il Friuli Venezia Giulia tutto, per il ruolo e il valore dello sport in questa regione. Nel rimarcare il massimo impegno che metteremo nell’organizzazione dell’evento, voglio sottolineare come il progetto Udinese, ancora una volta, si confermi vincente per attrarre eventi e valorizzare tutto il territorio. Ringraziamo per la fiducia FIGC e UEFA e siamo sicuri che la ripagheremo ospitando al meglio la Supercoppa nello scenario di uno degli stadi più all’avanguardia in Europa”.

“Un evento importantissimo, che nella scorsa edizione è stato seguito da oltre 22 milioni di telespettatori, porrà il Friuli Venezia Giulia sotto i riflettori di tutto il mondo. Questo è il frutto di un lavoro di squadra che abbiamo portato avanti in questi mesi assieme a Uefa, Figc e Udinese calcio e Comune di Udine, ai quali rivolgo un sentito ringraziamento. Vogliamo sfruttare al massimo la visibilità che queste grandi manifestazioni sono in grado di offrire per far conoscere sempre di più la nostra regione su scala globale”. Sono le parole con cui il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha annunciato l’ufficialità dell’assegnazione a Udine. Alla conferenza stampa svoltasi oggi a Pordenone, a cui ha partecipato anche l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, Fedriga ha spiegato come la macchina organizzativa dell’evento sia già partita, “con l’intento di creare anche iniziative collaterali che possano ulteriormente amplificare la portata di questo straordinario appuntamento”. L’assessore Bini ha sottolineato come il Friuli Venezia Giulia si dimostri, ancora una volta, “capace di promuovere la propria immagine attraverso i grandi eventi, raggiungendo un amplissimo bacino di utenza. Il fatto che l’Uefa abbia scelto Udine e non una capitale europea per la Supercoppa – ha osservato l’esponente della Giunta – premia la qualità delle nostre strutture, la centralità logistica del territorio e l’esperienza maturata in questi anni nell’organizzare manifestazioni di questa portata. Un riconoscimento che ci riempie di orgoglio”. Come ha spiegato Bini, in occasione della Supercoppa sarà previsto l’allestimento di diversi fan villages “non solo a Udine, ma anche in molti altri luoghi di interesse della regione. Sarà una grande festa per tutti, una nuova cartolina di promozione internazionale per l’intero territorio regionale”.

Confcommercio Federalberghi Fvg accoglie con grande soddisfazione la decisione dell’Uefa di assegnare a Udine la supercoppa europea 2025. «Un’occasione di importante visibilità per il nostro territorio – commenta il presidente regionale Enrico Guerin –, con migliaia di presenze attese per un evento di tale portata. Ci fa enorme piacere, tra l’altro, essere stati tra i protagonisti di questo riconoscimento alla città». Guerin spiega infatti che già da mesi, tramite la Federazione calcio nazionale, l’Uefa ha voluto informazioni precise sull’ospitalità. «Lo ha fatto anche per la Nations League – ricostruisce il presidente degli albergatori Fvg –, chiedendoci per entrambe le manifestazioni il supporto per il reperimento delle strutture ricettive necessarie, indicando chiaramente parametri da rispettare e servizi da mettere a disposizione prima di decidere a favore di Udine». La città e l’hinterland, informa il consigliere di Confcommercio Federalberghi Udine Edoardo Marini, metteranno a disposizione otto alberghi per un totale all’incirca di 500 camere, un dato che andrà aggiornato sulla base delle squadre che disputeranno la partita. Alberghi che, oltre ai tifosi, ospiteranno le due squadre, gli arbitri, la delegazione Uefa e i tanti operatori che si muoveranno attorno all’evento ».