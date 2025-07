Supercoppa Europea a Udine, aperto il bando per la gestione dei Fan meeting point e del Fan festival

La città di Udine è pronta ad accogliere, fra poco più di un mese, uno degli eventi più importanti del calcio internazionale europeo. Sul prato dello stadio Friuli si affronteranno, per la finale di Supercoppa Uefa, il PSG, vincitore dell’ultima edizione della Champions League, e il Tottenham Hotspur, che ha conquistato l’ultima finale di Europa League.

Il commento del Vicesindaco Alessandro Venanzi

“Accogliere un evento di portata internazionale come la Supercoppa Uefa è per Udine forse l’occasione di sviluppo economico più importante degli ultimi anni. Siamo estremamente soddisfatti per l’indotto plurimilionario che questo appuntamento genererà, nonché per il valore sia in termini di presenze che di visibilità per la nostra città”, commenta il Vicesindaco e Assessore ai Grandi Eventi del Comune di Udine Alessandro Venanzi.

“L’Amministrazione ha fortemente voluto che questo grande evento sportivo fosse anche un momento di cooperazione: per questo motivo abbiamo ritenuto strategico coinvolgere al tavolo organizzativo, insieme a UEFA e FIGC, anche le categorie economiche e i rappresentanti del commercio cittadino. La collaborazione attiva con i commercianti ha dimostrato che gli obiettivi di crescita sono comuni e quanto sia utile fare squadra per costruire un’accoglienza diffusa, che metta in luce le eccellenze e le capacità del nostro territorio. È la prima di numerose altre sfide per una città come la nostra, che ha recuperato vitalità, e noi siamo pronte ad affrontarle”, le parole del Vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi.

Per questo evento Udine sarà coinvolta a tutto tondo: già dal martedì di vigilia infatti piazza Libertà ospiterà il UEFA Fan Festival, un’area aperta a tutti con giochi, gadget e la possibilità di ammirare le tre coppe della competizione. In via Mercatovecchio gli sponsor animeranno la via con attività e intrattenimento, mentre in piazza San Giacomo sarà visibile il Giant Trophy, un’installazione alta circa 4 metri che resterà esposta già dal 29 luglio. Per i tifosi delle due squadre finaliste, sono previsti due Fan Meeting Point: piazza Primo Maggio per il Tottenham e parco Moretti per il Paris Saint-Germain, attivi il 13 agosto dalle 10 alle 18 con musica, food and beverage, servizi e animazione a tema.

Il bando per la gestione delle aree hospitality

Proprio per l’allestimento di queste aree dedicate ai tifosi e agli appassionati, l’amministrazione comunale ha pubblicato il bando per la gestione delle aree hospitality in città. Si tratta di un evento che porterà in città decine di migliaia di appassionati, in particolar modo migliaia di tifosi inglesi e francesi, che potranno godere, nelle aree dedicate, di punti somministrazione di cibo e bevande.

Oggetto del bando è quindi l’assegnazione temporanea di suolo pubblico destinato alla gestione dei punti di somministrazione di cibo e bevande in Piazza Libertà, location del Fan Festival, il Parco Moretti, dove sorgerà il fan meeting point del PSG e Piazza I Maggio, dove si concentreranno invece i tifosi del Tottenham.

L’avviso è rivolto a operatori economici con comprovata esperienza nel settore, chiamati a garantire un’offerta gastronomica di qualità, e rispettosa dei vincoli imposti dagli sponsor ufficiali dell’evento.

Gli spazi disponibili includeranno sia stand gestiti autonomamente dai concessionari, sia chioschi sponsorizzati da Heineken, sponsor ufficiale dell’evento. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale regionale eAppalti FVG, entro e non oltre le ore 13:00 del 15 luglio 2025. Tutte le informazioni dettagliate e i documenti relativi al bando sono reperibili alla pagina dedicata sul sito del Comune di Udine: https://www.comune.udine.it/Novita/Avvisi/Avviso-pubblico-per-l-assegnazione-temporanea-di-suolo-pubblico-UEFA-SUPER-CUP-2025.