Sussidio Inps esteso anche a invalidi civili

Il sussidio Inps di 350 euro all’anno sarà esteso, nel 2026, in Friuli Venezia Giulia anche ai titolari dell’assegno mensile di assistenza e dell’assegno sociale sostitutivo per persone con invalidità civile.
E’ quanto prevede un aggiornamento della convenzione fra la Regione e l’Inps, illustrato dall’assessore Alessia Rosolen.
Del provvedimento beneficeranno i titolari di pensioni inferiori o pari al trattamento minimo, di pensioni sociali, assegni sociali o pensioni di inabilità per persone con invalidità civile, con residenza in Friuli Venezia Giulia e Isee fino a 15.000 euro.