Sutrio avrà un Laboratorio didattico del legno

Stanno per partire a Sutrio i lavori di completamento dei locali e di allestimento del Laboratorio didattico

del legno, voluto dall’ Amministrazione Comunale in un contesto di valorizzazione della cultura materiale e

immateriale della comunità, recuperando nel contempo uno spazio oggi inutilizzato al centro del paese. Il

laboratorio – che sarà disponibile dalla prossima primavera – sarà un interessante stimolo per le giovani

generazioni a cui restituirà conoscenze e saperi del passato e arricchirà la proposta turistica di Sutrio,

evidenziando lo stretto rapporto che lo lega al bosco e al legno.

Il laboratorio si trova al piano terra di un edificio storico, ristrutturato pesantemente dopo il sisma del 1976,

in via Roma 64, vicino alla Bottega dell’Arte e del Ricamo e al Presepe di Teno, con i quali è previsto un

collegamento in modo da creare un circuito virtuoso legato ai lavori tradizionali e in particolar modo alla

cultura del legno. I locali, tutelati dalla Soprintendenza, sono stati acquistati dall’Amministrazione comunale

proprio per incrementare la dotazione di servizi per la popolazione e i turisti, recuperando nel medesimo

tempo il patrimonio edilizio esistente, senza ulteriore consumo di suolo. Gli attuali lavori sono fra quelli

finanziati ai comuni di Paluzza e Sutri dal Bando Borghi PNRR “Il Bosco nel Borgo-Il Borgo nel Bosco” per la

rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici. Progetto “BoB – Il Bosco nel Borgo – Il Borgo nel Bosco”.

Cuore del laboratorio – rivolto principalmente ai bambini fino ai 12/13 anni – sarà un grande open space

articolato in varie aree, dove troveranno posto la falegnameria, la xiloteca con vari tipi di legni che i

bambini che impareranno a riconoscere, spazi dedicati a varie attività, come dipingere il legno, decorarlo

usando lo xilografo, creare piccoli oggetti e fantasiose composizioni, divertirsi con giocattoli in legno e

molto altro ancora. Sulle due pareti principali, per scandire e caratterizzare gli spazi, saranno posti due

poster a parete intera, uno raffigurante un bosco, l’altro raffigurante un’immagine di artigianato. L’arredo

sarà tutto in legno certificato. Il laboratorio, accessibile, è stato progettato dall’arch. Mariagrazia Santoro

per un utilizzo flessibile dei locali in base alle esigenze dei diversi utenti.