BUSINESS FVG
martedì 10 Febbraio 2026
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Sviluppo dell’artigianato in Friuli: presentata a Udine una ricerca su scenari...
L’AI al servizio delle pmi: giovedì 12 approfondimento con Marco Martella
Senza biglietto per il bus, minaccia con delle forbici due guardie...
Donne che raccontano donne: mostra in Galleria FARè di Udine
Confindustria Udine porta l’IA friulana al World AI Cannes Festival
Giorgia in concerto a Palmanova: unica data del tour in Friuli...
Fincantieri, maxi-commessa in Arabia Saudita: WASS fornirà siluri MU90 alla Royal...
Eluana Englaro, 17 anni fa la morte alla Quiete di Udine
Accesso abusivo ai server Danieli, condannato ex dipendente
Villa Manin, oltre 70 mila visite per la mostra “Confini”
BUSINESS FVG


Economia

Sviluppo dell'artigianato in Friuli: presentata a Udine una ricerca su scenari a 5 e 10 anni

Studio di Università di Udine e Confartigianato su digitalizzazione e modelli di business: coinvolte 64 imprese regionali
Redazione
Autore: Redazione

Venerdì 13 febbraio, alle ore 11, nella sede di Confartigianato Udine in via del Pozzo 8, verrà presentata una ricerca dedicata ai trend di sviluppo del comparto artigiano in Friuli Venezia Giulia, con un'analisi delle prospettive a 5 e 10 anni, delle sfide e delle opportunità per le imprese.

Lo studio, dal titolo «Digitalizzazione avanzata dei processi aziendali. Studio prospettico del mercato del futuro, progettazione e sviluppo di strategia», è stato condotto dal Laboratorio di Ingegneria Gestionale dell'Università di Udine su mandato di Confartigianato Servizi Srl.

La ricerca, sviluppata nell'arco di un anno, ha adottato un approccio multilivello. In una prima fase è stata effettuata un'analisi desk, attraverso l'esame di report internazionali, per individuare i principali megatrend fino al 2035. Successivamente sono stati utilizzati strumenti come il Business Model Canvas, per mappare il funzionamento attuale dell'impresa artigiana, e il Value Proposition Canvas, per analizzare il profilo dell'artigiano, le difficoltà operative e gli obiettivi di sviluppo, mettendoli a confronto con i servizi offerti dalle associazioni di categoria.

La ricerca ha inoltre coinvolto direttamente 64 aziende del Friuli Venezia Giulia, attive nei settori dell'edilizia, della manifattura, dell'informatica e della cura e benessere della persona, con l'obiettivo di far emergere i bisogni latenti del sistema produttivo locale.

Dallo studio sono emerse le prospettive future del comparto artigiano regionale e il ruolo che, secondo le stesse imprese, è chiamata a svolgere l'organizzazione di categoria nel supporto ai processi di innovazione e sviluppo.

Alla presentazione interverranno Daniele Cuciz, presidente di Confartigianato Udine Servizi Srl, Elsa Bigai, direttore di Confartigianato Udine Servizi Srl, Cinzia Battistella, docente di Ingegneria economico-gestionale dell'Università di Udine, e Graziano Tilatti, presidente di Confartigianato Udine.

Edilizia FVG: a fine luglio i due bandi regionali con 50 milioni di contributi

Sviluppo dell’artigianato in Friuli: presentata a Udine una ricerca su scenari a 5 e 10 anni
L’AI al servizio delle pmi: giovedì 12 approfondimento con Marco Martella
Senza biglietto per il bus, minaccia con delle forbici due guardie giurate
Donne che raccontano donne: mostra in Galleria FARè di Udine
Confindustria Udine porta l’IA friulana al World AI Cannes Festival
