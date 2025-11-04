  • Aiello del Friuli
Economia

Sviluppo Rurale tra i protagonisti di RIVE 2025 a Pordenone

Il Piano Strategico della PAC FVG con Gabriele Iacolettig e Sonia Venerus presente con due incontri dedicati a risultati, prospettive e nuove opportunità per il comparto agricolo regionale
Redazione
Autore: Redazione

È tempo per le imprese vitivinicole di mettersi ancor più in gioco, di formarsi ed informarsiampliando un dialogo costruttivo con le istituzioni e consolidando ulteriormente le basi di un futuro agricolo sempre più sostenibile. Alla Fiera di Pordenone, nell’ambito di Rive 2025, la rassegna internazionale di viticoltura ed enologia giunta alla quinta edizione, sono in programma una serie di incontri con gli esperti e gli addetti ai lavori dal 5 al 7 novembre 2025, che rappresentano un’interessante opportunità per chi desidera approfondire argomenti cruciali in questi settori.

A dare il via agli appuntamenti nella Sala Friuli Venezia Giulia del Padiglione 5 – TER, al termine dell’inaugurazione sarà il tema “CSR in MOVIMENTO” quale focus dell’incontro che mercoledì 5 novembre, dalle 14.30 alle 15.30, vedrà protagonista l’Autorità di Gestione regionale del PS PAC, Piano Strategico della PAC del Fvg. Un’analisi dettagliata e completa della Politica Agricola Comune (PAC)23-27, dell’andamento del Complemento di sviluppo rurale in Friuli Venezia Giulia e delle novità che si prospettano per la programmazione 2028-2034, presentata da Gabriele Iacolettig, Autorità di Gestione regionale e direttore del servizio Sviluppo rurale della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche. A seguire Sonia Venerus, referente per la programmazione 2023-2027, illustrerà le opportunità e le sfide legate agli interventi di prossima approvazione tra investimenti, giovani e formazione.

Gli incontri offrono un’opportunità unica per tutti gli operatori del settore agricolo e viticolo di Friuli Venezia Giulia per condividere conoscenze, esperienze e prospettive per affrontare le sfide del futuro in modo innovativo e sostenibile. Inoltre, al padiglione 5 ter Stand 20, allo stand condiviso Sviluppo Rurale e Ersa, sarà possibile ricevere documentazione e ulteriori informazioni sui temi presentati durante la manifestazione.

La partecipazione dello Sviluppo Rurale alla rassegna RIVE si inserisce nel percorso di informazione e confronto con il territorio, volto a sostenere la conoscenza degli strumenti regionali e comunitari e a promuovere una crescita sostenibile e innovativa del settore agricolo del Friuli Venezia Giulia.

Per informazioni sul programma e per prenotazioni, è possibile consultare il sito ufficiale www.exporive.com.

