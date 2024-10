Sviluppo sostenibile, Regione sostiene filiera del caffè

“La Regione Friuli Venezia Giulia è stata la prima in Europa a promuovere il riciclo delle capsule del caffè, iniziativa che è stata poi emulata da tanti: questo significa alimentare la filiera sostenibile di una delle industrie più prestigiose di Trieste”.

È il pensiero dell’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro intervenuto alla Camera di commercio di Trieste all’apertura del convegno Trieste Capitale del caffè 2.0.

“Trieste ha una grande tradizione legata al caffè – ha ricordato Scoccimarro -, ma è anche più che mai proiettata nello sviluppo futuro, forte com’è della concentrazione record di ricercatori e scienziati che è il suo vanto. La combinazione di storia e di ricerca garantiscono alla città giuliana un ruolo di primo piano anche negli anni a venire per quello che è stato e continuerà a essere l’oro verde”.



L’evento, realizzato da Realizzato da Freshmedia, con il contributo di Digital Districts e Cynexo, aziende del territorio, ha segnato il lancio del primo tassello di un progetto ambizioso, che mira a trasformare la città in una capitale del caffè digitale. Gli ospiti sono stati accompagnati in un viaggio sensoriale innovativo, dove il caffè è stato esplorato non solo attraverso il gusto e l’aroma, ma anche attraverso dimensioni digitali interattive, che potenziano l’esperienza tradizionale.

Al convegno hanno preso parte tra gli altri il presidente della Camera di commercio Venezia Giulia An