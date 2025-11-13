Sviluppo e sostenibilità, il Cosef investe 63 milioni nel triennio 2026-2028

Oltre 63 milioni di euro di investimenti in tre anni per rendere le aree industriali del Friuli sempre più moderne, sostenibili e attrattive. È questo l’obiettivo del Piano industriale 2026-2028 del Cosef, approvato all’unanimità dall’assemblea consortile il 30 settembre scorso.

A presentare il documento strategico sono stati il presidente Marco Bruseschi e il direttore Roberto Tomè, che hanno illustrato ai soci le linee di sviluppo e le priorità operative del prossimo triennio.

Il piano prevede interventi infrastrutturali per 63,7 milioni di euro, di cui 34,5 milioni nel 2026, 18,5 milioni nel 2027 e 10,5 milioni nel 2028. “Ogni area del Consorzio – ha spiegato Tomè – sarà potenziata con opere mirate e investimenti concreti.”

Tra gli interventi più rilevanti figurano il completamento del centro direzionale e la realizzazione di un nuovo scalo ferroviario nella Zona Industriale Udinese (ZIU), i lavori di infrastrutturazione dell’ex area Eurofer e il risanamento di via Fermi nella Ziac, due nuove rotatorie nella Ziaf e un parcheggio attrezzato nella Zic.

Per Bruseschi, il piano dà continuità alla strategia avviata con il modello dell’Eco Industrial Park, “una visione di lungo periodo che mira a sostenere il tessuto produttivo e a rafforzare l’attrattività del territorio.

Gli obiettivi – ha sottolineato – sono condivisi con la Regione Friuli Venezia Giulia, le istituzioni locali e le associazioni imprenditoriali, con le quali la collaborazione è costante e proficua.”

Cinque le direttrici principali indicate dal presidente: offrire servizi e welfare alle imprese e ai lavoratori, con mense, asili nido, centri di medicina del lavoro e spazi per la riabilitazione; attrarre nuovi investimenti e imprese; promuovere sostenibilità ambientale ed energetica, riducendo l’impatto dei modelli produttivi; stimolare la collaborazione pubblico-privato per lo sviluppo del territorio; favorire la reindustrializzazione e il recupero delle aree dismesse.

Sul piano energetico, il Cosef punta a ridurre il trasporto su gomma con il potenziamento ferroviario e a investire su impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (Bess), così da migliorare l’efficienza e l’autosufficienza delle aree industriali. “Si tratta – ha precisato Tomè – di interventi che rafforzano la competitività e contribuiscono alla transizione energetica regionale.”

Parallelamente, il Consorzio sta lavorando a un progetto di marketing territoriale e comunicativo denominato Smart Industrial Areas, che partirà dalla ZIU. L’iniziativa prevede l’installazione di totem identificativi e display digitali per dare visibilità alle aziende insediate e condividere informazioni utili con la comunità.

“Vogliamo dare alle nostre aree industriali un’identità riconoscibile e moderna – ha concluso Bruseschi – capace di coniugare innovazione, sostenibilità e qualità della vita lavorativa. È questa la strada per un Friuli competitivo e accogliente.”