Tagli nelle RSA: i sindacati Spi Cgil e Uilp Uil lanciano l’allarme 

Allarme tagli nelle Rsa. Dopo la riduzione di più di un terzo dei letti all’Opera Pia Coianiz di Tarcento, passati da 33 a 20, i segretari regionali dei sindacati Spi-Cgil e Uilp-Uil Renato Bressan e Magda Gruarin lanciano l’allarme e ricordano come, “Tagliando queste strutture si indebolisca la capacità di risposta agli anziani non autosufficienti, ai malati cronici e a chi, dimesso spesso troppo presto dagli ospedali, necessita ancora di indispensabili servizi riabilitativi e residenziali prima di poter fare ritorno a casa».

La situazione sta diventando allarmante, rimarcano Bressan e Gruarin – in una regione che è la seconda in Italia per tasso di anzianità, con più del 27% di over 65, e la terza per indice di invecchiamento, con un rapporto tra anziani e under 15 che negli ultimi vent’anni è salito da 1,86 a 2,37, vale a dire che ogni 100 residenti in fascia 0-14 anni si contano oggi ben 237 ultrasessantacinquenni. E oggi sono più di 110mila gli 80enni.

Nei prossimi dieci anni sono destinati ad aumentare malati cronici e non autosufficienti proprio mentre si indeboliscono le reti di assistenza familiare e la capacità di spesa degli anziani, considerato che il 40% dei 355mila pensionati residenti in regione ha un reddito inferiore ai 1.500 euro lordi.

Si profila quindi una duplice esigenza: «Da un lato rivedere il regolamento regionale sulle Rsa, reso obsoleto dalle dinamiche demografiche e dalla diffusione delle patologie croniche, dall’altro accelerare sulla realizzazione delle strutture intermedie come le case della comunità, gli ospedali di comunità, le centrali operative territoriali e la stessa assistenza domiciliare integrata, previste dal Pnrr e per le quali la Regione Fvg ha ottenuto ingenti finanziamenti, nella cui messa in campo, evidenziano i sindacati, si registrano però ritardi già pesanti». GUARDA IL VIDEO