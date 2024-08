Tagliamento, ambientalisti contro le grandi opere

Giù le mani dal re dei fiumi alpini, il Tagliamento. Le associazioni ambientaliste del territorio sono concordi: nessuna opera di grande impatto, ma una messa in sicurezza in modo naturale, come prevede l’Europa. Legambiente, WWF e Lipu, e l’associazione Foce del Tagliamento si scagliano contro la Regione e l’Autorità di Bacino che a loro dir propongono nuove grandi opere – l’ultima è la traversa laminate che ha avuto al contrarietà dei consigli comunali di Dignano e Spilimbergo-, proprio nel medio corso del fiume: infrastrutture che ne interromperebbero la continuità e l’integrità, con conseguenze inevitabili a monte e a valle, per l’ambiente, il paesaggio e i benefici economici che il fiume offre per il solo fatto di scorrere libero. Le associazioni rimarcano anche che la Regione FVG ha investito fondi europei per il ripristino dei Magredi a monte del ponte di Dignano, in un’area protetta della rete Natura 2000. In questi stessi giorni, è entrata in vigore la Legge europea sul ripristino della natura, la Nature Restoration Law, che prevede, tra l’altro, di ripristinare la continuità fluviale per 25.000 km di corsi d’acqua nell’Unione europea. Il Friuli Venezia Giulia, proponendo nuove opere trasversali al Tagliamento, si pone in netto contrasto con questa norma, andando ad alterare la continuità dell’ultimo fiume dell’Europa occidentale che ancora conserva questa caratteristica. Per le associazioni ambientaliste, danneggiare irrimediabilmente il Tagliamento nel suo tratto più prezioso, per ridurre il rischio di alluvioni a valle, non può essere l’unica soluzione possibile. Va superata la logica della grande opera “salvifica”, vanno considerate tutte le alternative possibili e analizzati con attenzione benefici e impatti che, oltre a quella idraulica, includano tutte le componenti dell’ecosistema fluviale lungo l’intera asta del Tagliamento. “Una decisione – sottolineano le associazioni – che avrebbe conseguenze così rilevanti per le comunità rivierasche, particolarmente legate al fiume anche dal punto di vista culturale, richiede l’attivazione di un processo di partecipazione e dialogo.

E sul tema si è mossa anche l’associazione Acqua di Pinzano al Tagliamento che ha inviato una lettera aperta al Comune di Latisana chiedendo di unire gli intenti per trovare un compromesso tra il no delle opere a monte e la sicurezza valle. In prima linea anche l’associazione Assieme per il Tagliamento che chiede di passare dalle proteste alle proposte, ed è pronta a presentare un programma di interventi per la creazione di un sistema naturale di tutela del fiume, dopo che migliaia i Cittadini a hanno firmato la petizione per mantenere il Tagliamento libero.