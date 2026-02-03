  • Aiello del Friuli
martedì 3 Febbraio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Casa cercasi, la trappola di una "agenzia fantasma" di Udine
Vannacci lascia la Lega, Fedriga: si dimetta da eurodeputato
A Monfalcone i musulmani scrivono al Prefetto, non sappiamo dove
Sicurezza nei locali, Comune di Udine e gestori a confronto
Cade dal pianale del camion, ferito un autotrasportatore
Povertà, assegni di inclusione per 11mila cittadini del Fvg
Zml, finita la "cassa". Si va verso la solidarietà
Taglio dello smartworking, rivolta all'Electrolux
Film Commission FVG: nel 2025 generati oltre 18 milioni di indotto
"Sua figlia ha investito una bimba, paghi": arrestati tre truffatori
Economia

Taglio dello smartworking, rivolta all’Electrolux

All'Electrolux di Porcia lo smartworking passerà da 8 a 5 giorni al mese. Qualche impiegato, su scala europea, avrebbe approfittato del lavoro agile. Lavoratori in rivolta.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una circolare, inviata a tutti gli impiegati degli stabilimenti europei del gruppo Electrolux, con un avvertimento specifico che sta creando non pochi mal di mancia tra i colletti bianchi. Da giugno i giorni che i lavoratori potranno beneficiare dello smartworking, svolgendo le loro mansioni lontani dall’ufficio, passeranno da 8 a 5 al mese.

Una rivoluzione nella gestione del lavoro agile che, però, è stata mal digerita dai diretti interessati. Che sono pronti a dare battaglia.

Il nuovo Ceo di Electrolux, Yannick Fierling, nominato poco più di un anno fa dalla multinazionale svedese, è così finito nel mirino di impiegati e manager che guardavano di buon occhio all’operatività da remoto, ritenendola migliorativa nel rendimento e nella produttività.

Evidentemente, però, qualcosa non dev’essere piaciuto a Fierling: “Secondo il nuovo Ceo di Electrolux – argomenta Gianni Piccinin della Cisl di Pordenone – qualcuno, a livello europeo, avrebbe approfittato troppo di questa prerogativa. Ed è così che, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la stretta per impiegati e manager di tutti gli stabilimenti. Anche quello di Porcia”.

Giovedì Piccinin incontrerà le due Rsu, che rappresentano proprio i colletti bianchi della realtà purliliese, per fare il punto della situazione e raccogliere il malessere generato dalla circolare. “A Porcia – aggiunge il sindacalista – ad essere interessati sono più di 700 lavoratori che, da quanto risulta, non hanno preso bene questa decisione calata dall’alto. Come Cisl siamo pronti a dare battaglia”.

