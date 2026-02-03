Taglio dello smartworking, rivolta all’Electrolux

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una circolare, inviata a tutti gli impiegati degli stabilimenti europei del gruppo Electrolux, con un avvertimento specifico che sta creando non pochi mal di mancia tra i colletti bianchi. Da giugno i giorni che i lavoratori potranno beneficiare dello smartworking, svolgendo le loro mansioni lontani dall’ufficio, passeranno da 8 a 5 al mese.

Una rivoluzione nella gestione del lavoro agile che, però, è stata mal digerita dai diretti interessati. Che sono pronti a dare battaglia.

Il nuovo Ceo di Electrolux, Yannick Fierling, nominato poco più di un anno fa dalla multinazionale svedese, è così finito nel mirino di impiegati e manager che guardavano di buon occhio all’operatività da remoto, ritenendola migliorativa nel rendimento e nella produttività.

Evidentemente, però, qualcosa non dev’essere piaciuto a Fierling: “Secondo il nuovo Ceo di Electrolux – argomenta Gianni Piccinin della Cisl di Pordenone – qualcuno, a livello europeo, avrebbe approfittato troppo di questa prerogativa. Ed è così che, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la stretta per impiegati e manager di tutti gli stabilimenti. Anche quello di Porcia”.

Giovedì Piccinin incontrerà le due Rsu, che rappresentano proprio i colletti bianchi della realtà purliliese, per fare il punto della situazione e raccogliere il malessere generato dalla circolare. “A Porcia – aggiunge il sindacalista – ad essere interessati sono più di 700 lavoratori che, da quanto risulta, non hanno preso bene questa decisione calata dall’alto. Come Cisl siamo pronti a dare battaglia”.