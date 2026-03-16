Tajani domani a Trieste per Ince e Imec

Trieste come sbocco dei traffici con l’India attraverso il corridoio Imec. Domani il Friuli Venezia Giulia al Generali Convention Center del capoluogo giuliano, sarà al centro di un duplice incontro alla presenza del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani: il trentennale di Ince, dove si parlerà di allargamento della Ue ai paesi dei Balcani, e poi un convegno sullo sviluppo di Imec, una alternativa a Suez per collegare l’India all’Europa tramite treni e navi, un progetto ambizioso in particolare alla luce della instabilità politica dell’area mediorientale.

Alcuni incontri si sono svolti oggi e in particolare l’ambasciatrice dell’India in Italia, Vani Rao, accompagnata dal console onorario dell’India, Renzo Tondo, hanno incontrato il presidente della Regione Massimiliano Fedriga il quale ha sottolineato come il Friuli Venezia Giulia sia «la piattaforma naturale di collegamento tra il Mediterraneo, l’Europa centrale e i mercati asiatici, valorizzando le nostre infrastrutture logistiche e il sistema portuale regionale all’interno dei nuovi corridoi commerciali internazionali».

Gli attuali traffici con l’India hanno un valore di 422 milioni di dollari ed è stato inaugurata una nuova sede consolare a Trieste.