Tajani,intesa Italia-Egitto sul trasporto merci Trieste-Damietta 

L’ambasciatore d’Italia, Michele Quaroni, e il ministro dei Trasporti egiziano, Kamel el Wazir, hanno firmato oggi al Cairo un accordo per l’avvio di una linea marittima per il trasporto merci tra il porto italiano di Trieste e quello egiziano di Damietta. Ad annunciarlo la Farnesina, che precisa come la linea renderà più veloci e rapidi gli scambi di merci via nave tra Italia ed Egitto, creando una vera e propria corsia preferenziale, sicura e veloce. “Con questo accordo puntiamo a consolidare il ruolo dell’Italia quale canale privilegiato di scambi nella regione euro-mediterranea e ad aumentare l’interscambio commerciale tra Italia ed Egitto”, ha commentato il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, aggiungendo che l’intesa “servirà anche ad aprire a nuove opportunità di investimento in Egitto per la filiera italiana in settori prioritari come quello agroalimentare e il tessile”. L’importanza del progetto era stata già sottolineata in occasione della missione di sistema guidata dal vicepremier a marzo scorso, che aveva visto la partecipazione di importanti imprese italiane. Intervenuto in video-collegamento alla cerimonia di firma, il presidente dell’Ice Matteo Zoppas, che ha contribuito ad agevolare i contatti con il porto di Trieste, ha ricordato come l’accordo sia utile anche per la strategia di rafforzamento dei legami tra il nostro Paese, l’Europa e il continente africano, in linea con il Piano Mattei. I prodotti italiani, con particolare riferimento a quelli agroalimentari, farmaceutici e tessili, infatti, potranno raggiungere facilmente oltre al mercato egiziano anche quello africano e mediorientale, grazie alla posizione geografica strategica rivestita dall’Egitto, che offre la possibilità di raggiungere un potenziale mercato di un miliardo di consumatori.