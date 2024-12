Tal-Siot, nel 2024 supera 40mln tonnellate greggio trasportato

Supererà i 40 milioni di tonnellate la quantità di greggio sbarcato nel 2024 dalle petroliere al Terminale Marino della Siot-Tal, Società Italiana per l’Oleodotto Transalpino, e trasportata in Austria e Germania. Siot-Tal gestisce la parte italiana degli oltre 750 chilometri dell’infrastruttura energetica che, partendo da Trieste attraversa il Fvg e arriva appunto in Austria, Baviera e anche nella Repubblica Ceca. Si tratta di un ruolo strategico nella rete di approvvigionamento di materie prime per quei Paesi. Lo ha detto il presidente della società, Alessio Lilli, nel corso di un incontro anticipando i dati dell’attività del 2024.

Lilli ha specificato che 40 milioni di tonnellate di greggio equivalgono al consumo italiano per un periodo che va dal primo gennaio al 18 ottobre, pari ai 5/6 del consumo di greggio nel Paese.

Parlando dei conflitti in corso, Lilli ha detto che prima del conflitto russo-ucraino Tal-Siot acquistava da Mosca il 10 per cento delle importazioni totali, “una percentuale non enorme ma nemmeno insignificante”, che comunque è stata rapidamente sostituita da fornitori di altri Paesi. Grazie al fatto che “quello del petrolio è davvero un mercato globale”.

Lo scorso anno la Siot ha trasportato 37 milioni di tonnellate di greggio e avviato un progetto di infrastrutturazione del Terminale marino di Trieste del valore di 44,4 milioni di euro. Quest’anno ha celebrato i 60 anni di attività.