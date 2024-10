Talento e formazione, riparte progetto Jump di Fondazione Rui

Oltre 300 studenti hanno partecipato ieri sera, 16 ottobre, a Milano, all’Università Bocconi all’incontro “Cambiare rotta si può – le scelte di oggi per costruire il futuro”, incentrato sui temi della demografia, del talento e della sostenibilità sociale, che ha segnato l’apertura ufficiale del nuovo anno accademico di JUMP (Job University Matching Project), un innovativo percorso di formazione triennale interdisciplinare promosso dalla Fondazione RUI (Residenze universitarie internazionali), in tutte le sue 12 residenze, una delle quali a Trieste. Obiettivo di Jump è quello di integrare il sapere accademico con i contenuti e le dinamiche proprie del mondo del lavoro, sviluppare le competenze trasversali, cognitive e manageriali e contribuire alla formazione globale dello studente.

Durante l’incontro, Francesco Billari, Magnifico Rettore dell’Università Bocconi e professore ordinario di demografia, e Giuseppe Ghini, Presidente di Fondazione RUI e Professore Ordinario di Slavistica presso l’Università degli Studi di Urbino, hanno dialogato con gli studenti, introducendo i temi chiave su cui si svilupperà il progetto. La sessione è stata aperta da Francesca Travaglini, Direttore Generale della Fondazione RUI, che ha sottolineato l’importanza di costruire percorsi di formazione che coniughino la conoscenza accademica con le competenze richieste dal mondo del lavoro.

“Per diventare professionisti validi, capaci di contribuire tramite il proprio lavoro al bene comune”, secondo il professor Ghini, è “necessario crescere integralmente come persone: con questa visione proponiamo nelle nostre residenze universitarie un progetto formativo che si concretizza nel vivere insieme, nella relazione a tu per tu con i formatori e fra gli studenti, nel senso di comunità che si genera”. “Desideriamo che tutti gli ingredienti che vanno a nutrire la vita di residenza, Jump incluso, possano stimolare i giovani ad impegnarsi a fondo nello studio e a cogliere le diverse opportunità che si presentano loro” ha aggiunto Travaglini. Jump è aperto a studenti di tutte le aree disciplinari e viene realizzato con il contributo di docenti universitari, professionisti e manager che ne curano i moduli didattici. In 20 anni ha formato ogni anno oltre 450 studenti. A integrazione del programma triennale, per gli studenti di laurea magistrale è attivo il percorso Jump+, attività di orientamento al lavoro.



Billari (Università Bocconi) agli studenti, approccio globale per calo demografico

Serve un “approccio globale” per cambiare rotta rispetto al tema del calo demografico in Italia e in termini di riforme “dobbiamo pensare a scuola, giovani, immigrazione e integrazione”, anche se “è un errore pensare che tutto spetti alla politica, perché anche le imprese e le associazioni di imprese devono fare qualcosa”, ha detto durante l’incontro il magnifico rettore dell’Università Bocconi, Francesco Billari. Dialogando con due degli oltre 60 studenti che quest’anno hanno concluso il loro percorso all’interno del progetto Jump, Billari ha sottolineato che spesso in Italia “ciò che è di impatto nel lungo periodo viene lasciato da parte”, anche perché “la politica tende ad essere perennemente in emergenza”. “Abbiamo però bisogno di uno spirito costituzionale – ha detto – di finire di guardare solo al breve. Serve metterci insieme in modo bypartisan per cambiare la rotta”. In particolare, tra le varie cose, “in Italia c’è una combinazione tra bassa natalità, che poi diventa poco numero, e poco investimento in giovani”. Invece “c’è bisogno di una combinazione tra un Paese istruito e minoranze creative”. Parlando poi di immigrazione e citando l’esempio positivo della Germania, Billari ha ricordato che in Italia sul tema è stato proclamato o prorogato lo stato di emergenza “otto volte”, ma “essere ossessionati dall’emergenza ci fa perdere di vista la nave”. “Venti anni fa – ha sottolineato – il numero di nascite e decessi era uguale, oggi la differenza è di circa 300mila decessi in più delle nascite e stiamo andando in questa direzione, la natalità non copre la mortalità. La differenza rimarrà negativa per decenni, non abbiamo abbastanza genitori, a meno che non arrivino da altre parti. Le migrazioni potrebbero coprire, anche se non sono negli ultimi anni sufficienti”. Occorre comunque “pensare a questo tema”, ha concluso, perché “lo abbiamo regolato con leggi di un mondo che non c’è più, come la scuola”.

Billari, competenze socio-emotive indispensabili nel lavoro

“Le generazioni che oggi si stanno formando saranno chiamate sempre di più a contribuire a rispondere a sfide complesse. Per questo dobbiamo accompagnarle lungo un percorso di crescita e sviluppo che coniughi la parte hard, l’acquisizione di conoscenza e di analisi della realtà ancorata ai dati, a quella soft ovvero allo sviluppo di competenze socio-emotive e pratiche che sono oggi indispensabili per avere successo nel mondo del lavoro. L’unione di queste due dimensioni rende gli studenti a prova di futuro e li abilita ad avere impatto sulla società”: lo ha detto Francesco Billari, magnifico rettore dell’Università Bocconi, in occasione dell’incontro “Cambiare rotta si può – le scelte di oggi per costruire il futuro”, con il quale è stato ufficialmente aperto il nuovo anno accademico di JUMP della Fondazione RUI. Billari ha aggiunto che “è molto importante che le università siano vissute, quindi l’essere un campus, avere per esempio i collegi che sono vicini all’università, porta gli studenti non solo ad apprendere nozioni che sono fondamentali, ma anche ad interagire tra di loro e a sviluppare quelle capacità che spesso si chiamano soft skills. Ma il soft non è per niente semplice e molle. E’ qualcosa di importante, sono capacità emotive, capacità sociali, capacità relazionali che vengono in qualche modo assimilate durante la permanenza su un campus e – ha concluso – durante la vita con altri studenti, faculty e ricercatori”.

Billari, singoli bonus alla nascita non hanno grande impatto

“I singoli bonus al momento della nascita non hanno un grande impatto, questo mostra la letteratura demografica”, anche se “danno un segnale nella direzione giusta”, quindi “dobbiamo pensare in modo stabile a qualcosa che dia una mano alle famiglie italiane, sennò sarà difficile chiedere di diventare i genitori ai giovani di oggi”. A dirlo è stato il magnifico rettore e professore ordinario di demografia dell’Università Bocconi, Francesco Billari, rispondendo a una domanda dell’ANSA su una valutazione delle misure annunciate in manovra a sostegno delle famiglie, a margine dell’inaugurazione del nuovo anno accademico di Jump-Job University Matching Project, il percorso interdisciplinare triennale realizzato dalla Fondazione Rui. Per Billari serve dunque “qualcosa di più strutturale”. “Andare verso un maggiore sostegno alle famiglie e fondamentale”, ha aggiunto, ma “è importante che questo sostegno sia stabile e per questo sarebbe auspicabile un consenso ampio per qualunque misura”. “Non lo dico semplicemente come come papà, come persona informata sui fatti” ha continuato. “La letteratura scientifica sull’impatto delle politiche a favore delle famiglie – ha spiegato – mostra che queste politiche devono essere costanti nel corso della vita dei bambini, quindi non essere limitate alla nascita, e devono aiutare a conciliare lavoro e famiglia. I Paesi che sono riusciti a tenere su un livello di nascite lo hanno fatto con un eco-sistema di politiche che teneva un po’ tutto questo aspetto assieme e in modo stabile nel corso degli anni, senza cambiamenti repentini a seconda della maggioranza del momento”.