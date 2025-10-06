  • Aiello del Friuli
  L'incrocio dei trapianti, storia d'amore e sanità
lunedì 6 Ottobre 2025
Economia

Tarcento, 2,7 milioni dalla regione per crescita comunità

L'assessore Zilli ha incontrato l'amministrazione comunale
Redazione
Autore: Redazione

“Tarcento è una realtà viva, che unisce la forza della montagna alla vitalità della pianura. La Regione è sempre al fianco di amministrazioni virtuose che investono per la crescita del territorio, realizzando opere utili e concrete per offrire alle proprie comunità servizi efficienti e moderni”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, che questa mattina ha incontrato a Tarcento il sindaco Mauro Steccati, accompagnato da alcuni rappresentanti dell’Amministrazione comunale per fare il punto sulle opere in corso di realizzazione e sulle priorità locali.

Tra gli interventi principali, per un valore complessivo di 2,7 milioni di euro, figurano le opere di viabilità nel centro e nelle frazioni, tra le più sentite dalla popolazione. “Il Comune ha potuto realizzarle – ha spiegato Zilli – utilizzando anche fondi regionali senza ricorrere all’indebitamento, assicurando risparmi significativi e una gestione più equilibrata del bilancio comunale”. 

Sono in corso, poi, i lavori per la fermata attrezzata per le autocorriere, infrastruttura da 1,7 milioni di euro stanziati dalla Regione. Le opere saranno completate entro la primavera del 2026, migliorando la sicurezza e l’accessibilità del nodo di trasporto pubblico. “Si tratta di un intervento a lungo atteso dalla cittadinanza – ha aggiunto l’assessore Zilli, che ha potuto apprezzare gli interventi del cantiere con una visita dall’esterno -, che darà un nuovo e moderno aspetto alla piazza e soprattutto offrirà spazi sicuri per i pedoni, per le auto e per i bus”. 

Sta per concludersi anche l’attesa per la realizzazione della nuova sede del Comune, in via Roma (nell’edificio dell’ex banca). Si tratta della ristrutturazione e dell’adeguamento sismico e strutturale dell’edificio da adibire a nuova sede municipale, immobile che sarà completamente restaurato grazie a un finanziamento regionale di 1 milione di euro.

L’incontro è stato occasione per analizzare anche nuove progettualità e necessità evidenziate dalla giunta e per garantire alle comunità del tarcentino la vicinanza della Regione e la massima collaborazione anche in vista dell’importante appuntamento con il 50. anniversario del terremoto, che sarà celebrato nel 2026 e che in questi luoghi sarà occasione privilegiata per mostrare quanto è stato fatto e come le comunità vogliano restituire in bellezza e crescita tutto quanto ricevuto dopo il sisma.

