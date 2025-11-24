Tari e raccolta differenziata, Fvg e Udine top

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Friuli Venezia Giulia è tra le sei regioni italiane con la spesa più bassa per la gestione dei rifiuti e Udine è il secondo capoluogo di provincia più economico, battuto solo da Cremona e pari merito con Trento.

E’ quanto si ricava dall’Osservatorio prezzi & tariffe di Cittadinanzattiva relativamente al 2025: come riferimento è stata presa una famiglia tipo di tre persone con una casa di proprietà di 100 metri quadrati.

Nel 2025 la spesa media nazionale per la Tari è stata di 340 euro all’anno, in aumento del 3,3% rispetto all’anno precedente. Le regioni più economiche sono Trentino Alto Adige, con 224 euro, Lombardia e Veneto. Il Friuli Venezia Giulia è al sesto posto, con con 274 euro, l’1,7% in più rispetto al 2024. Le stesse regioni, oltre ad avere una Tari ben al di sotto della media nazionale, sono quelle in cui si registra il più alto livello di raccolta differenziata. Nelle nostra regione è del 72,5%, contro una media italiana del 66,6%. La regione con la Tari più cara è la Puglia, con 445 euro all’anno.

Dei 110 capoluoghi di provincia analizzati, i più economici sono Cremona, con 196 euro di tari nel 2025, seguita da Udine e Trento, entrambe con 199 euro. Udine mantiene il secondo posto del 2024, nonostante un aumento della spesa per la gestione dei rifiuti di 13 euro.

Il capoluogo dove la Tari costa di più (602 euro) è Catania, seguita da Pisa, Genova e Napoli.

Non aumenta solo la percentuale di raccolta differenziata, ma anche la produzione pro capite di rifiuti, arrivata nel 2023 in Italia a 496 chili per abitante.