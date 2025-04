TEC4I FVG: il 6 maggio a Udine un nuovo evento gratuito per startup e PMI

In un’epoca segnata da trasformazioni rapide e imprevedibili, la capacità di adattarsi e costruire basi solide diventa essenziale per le imprese innovative. In questo contesto, TEC4I FVG si conferma punto di riferimento di eccellenza per le realtà imprenditoriali emergenti del Nord-Est e organizza, il 6 maggio 2025, un nuovo evento gratuito intitolato “Innovare nell’incertezza: strategie per startup e PMI in evoluzione”, pensato per aiutare le giovani imprese del territorio a navigare l’attuale contesto economico incerto e in continuo cambiamento.L’incontro, che si terrà a Udine presso la sede di TEC4I FVG in via Jacopo Linussio 51, a partire dalle ore 17, offrirà ai partecipanti una serie di sessioni informative, testimonianze dirette e spunti concreti per affrontare le sfide del mercato, con un focus particolare su strumenti di finanziamento e buone pratiche aziendali.

Testimonianze di successo



L’evento ospiterà la testimonianza diretta di William Del Negro, fondatore di Willeasy, che condividerà la sua esperienza di trasformazione da startup innovativa con vocazione sociale a PMI consolidata (e oggi tra le realtà italiane recentemente premiate con il “Premio America Innovazione 2025”). La sua storia metterà in luce come una corretta pianificazione e l’utilizzo di strumenti come il crowdfunding possano favorire la crescita delle imprese anche in periodi di incertezza.

Lo Scaleup Act e le sue opportunità



L’evento promosso da TEC4I FVG offrirà anche un approfondimento dedicato allo Scaleup Act, la nuova normativa che porta significativi cambiamenti per le startup innovative. Guidati dai preziosi consigli della società di consulenza ITAdvisors, i partecipanti esploreranno le implicazioni pratiche della nuova legge per comprendere come orientare correttamente le decisioni strategiche della propria impresa.

L’incontro si concluderà con uno spazio aperto al confronto diretto con i relatori, finalizzato a chiarire dubbi, approfondire tematiche specifiche e condividere riflessioni con gli altri imprenditori e professionisti presenti. Seguirà un aperitivo informale di networking.

Come partecipare



La partecipazione all’evento è gratuita, ma i posti sono limitati. È possibile consultare il programma completo e registrarsi qui (https://www.eventbrite.it/e/innovare-nellincertezza-strategie-per-startup-e-pmi-in-evoluzione-tickets-1330747755359?aff=oddtdtcreator). Per ulteriori informazioni, contattare [email protected].