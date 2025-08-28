TEC4I FVG: innovazione e competenze per una transizione digitale e sostenibile

Da Maggio 2023, TEC4I FVG partecipa al progetto europeo Capacity2Transform, cofinanziato dal Programma Interreg Central Europe, con un obiettivo chiaro: aiutare le imprese culturali, creative e turistiche del Friuli Venezia Giulia a rafforzare la propria competitività affrontando insieme la sfida della transizione digitale e verde.

TEC4I FVG ha infatti promosso un ciclo di iniziative rivolte alle imprese culturali, creative e turistiche del Friuli Venezia Giulia, con l’obiettivo di accompagnarle in questa duplice transizione.

Attraverso eventi, workshop incontri formativi e momenti di confronto pratico, fino ad oggi circa 300 partecipanti hanno potuto esplorare ed approfondire strumenti tecnologici, strategie di sostenibilità e nuovi modelli di business. Tra le principali tematiche affrontate: le certificazioni per il turismo sostenibile, l’uso dell’intelligenza artificiale per i settori creativi e l’applicazione di strumenti digitali per la misurazione dell’impronta ambientale.

Il progetto ha inoltre contribuito allo sviluppo di 10 soluzioni pilota e ha rafforzato la rete regionale di attori pubblici e privati impegnati nell’innovazione responsabile favorendo la nascita di nuove collaborazioni tra imprese, enti pubblici e fornitori tecnologici

“Il nostro obiettivo – sottolinea Filippo Bianco, Ad di TEC4I FVG – è rendere la tecnologia un motore concreto per la competitività sostenibile delle imprese locali, valorizzando anche le specificità culturali e territoriali”.

Il progetto Capacity2Transform si avvia alla conclusione lasciando in eredità un patrimonio di esperienze, metodi di lavoro e soluzioni sperimentate che continueranno a essere condivisi e applicati per sostenere la transizione verde e digitale delle imprese del Friuli Venezia Giulia: digital-green-creative.eu