TEC4I FVG lancia Design to Print: il concorso di creatività e stampa 3D dedicato ai talenti del design

TEC4I FVG presenta “Design to Print – progetti che prendono forma”, la nuova call rivolta a designer, progettisti e creativi interessati a mettersi in gioco sperimentando le potenzialità della stampa 3D. L’obiettivo dell’iniziativa è scoprire nuovi talenti e favorire l’incontro tra creatività e manifattura digitale, generando collaborazioni concrete con il mondo dell’impresa.

Nello specifico, il concorso indetto da TEC4I FVG intende testare le competenze di progettazione estetico-funzionale dei partecipanti, valutando inoltre la capacità di ottimizzazione e stampabilità dei progetti in ottica industriale. Ogni progetto candidato, infatti, dovrà riguardare un oggetto esteticamente accattivante e al contempo funzionale, capace di risolvere un problema quotidiano, stampabile in 3D con tecnologia FDM o LPBF e realizzato in PLA, PETG o acciaio AISI 316L. L’oggetto dovrà inoltre rappresentare lo stile personale del designer e includere il logo di TEC4I FVG.

Premi e opportunità per i vincitori

I tre migliori progetti selezionati riceveranno un premio in servizi ad alto valore aggiunto, tra cui:

stampa gratuita del progetto vincitore nel laboratorio H-ARP di TEC4I FVG;

del progetto vincitore nel laboratorio di TEC4I FVG; ingresso nel network di esperti TEC4I FVG , con possibilità di accedere a future collaborazioni con aziende partner;

, con possibilità di accedere a future collaborazioni con aziende partner; visibilità sui canali ufficiali e durante eventi e open days;

sui canali ufficiali e durante eventi e open days; consulenza tecnica personalizzata per ottimizzare un progetto a scelta.

Un ponte tra creatività e industria

«Con Design to Print, TEC4I FVG arricchisce il proprio impegno nella costruzione di un ecosistema capace di valorizzare il potenziale creativo del territorio, promuovendo l’incontro tra progettazione avanzata, manifattura digitale e filiere produttive. La stampa 3D è una leva strategica per ripensare il design e la produzione, e con questa iniziativa intendiamo offrire un’opportunità concreta di dialogo e collaborazione tra il mondo del design e quello dell’impresa», dichiara Filippo Bianco, Amministratore Delegato di TEC4I FVG.

Come partecipare al concorso

La partecipazione è aperta a persone fisiche maggiorenni residenti in Italia o in un Paese dell’Unione Europea, e a imprese. Ogni partecipante potrà candidare un solo progetto, da inviare entro il 22 giugno 2025 via mail all’indirizzo [email protected]. L’iniziativa si inserisce nel progetto Hub dell’Innovazione FVG, finanziato dalla L.R. 27/2014. Per maggiori informazioni e per consultare il bando completo: https://tec4ifvg.it/bandi-e-avvisi-di-gara/design-to-print-progetti-che-prendono-forma.kl