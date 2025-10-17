Tecnologia, identità e nuove generazioni: a Cormòns si parla del futuro del vino

Come affrontare le sfide del mercato e delle nuove generazioni senza perdere la propria identità e cultura? E quali strumenti e tecnologie possono oggi aiutare le aziende vinicole a migliorare efficienza e sostenibilità, senza rinunciare alla qualità?

Sono questi i temi al centro dell’Innovation Talk in programma martedì 22 ottobre alle 14.30 alla Cantina Subida di Monte a Cormòns, un pomeriggio di incontro e confronto dedicato all’innovazione nel settore vitivinicolo.

L’appuntamento, intitolato “La cantina intelligente: digitalizzazione, efficienza e sostenibilità al servizio del vino”, è organizzato da Blue Digit, Avant e Schneider Electric, in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino Fvg e Banca360, e ospitato dalla Famiglia Scarpa nella suggestiva cornice della loro cantina, simbolo di accoglienza e tradizione enologica friulana.

Il programma

Dopo l’accoglienza alle 14.30, i lavori saranno aperti da Germano Scarpa e Gabriella Tavasani della Cantina Subida di Monte, che daranno il benvenuto ai partecipanti, seguiti dall’intervento introduttivo di Elda Felluga, presidente del Movimento Turismo del Vino Fvg, che inquadrerà il dibattito all’interno del percorso di valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze.

Il primo tema tecnico sarà dedicato all’efficienza e automazione nelle cantine, affrontato da Federico Bortuzzo di Blue Digit e Nicola Peli di Schneider Electric, che illustreranno come la digitalizzazione e le nuove tecnologie possano ottimizzare i processi produttivi e ridurre gli sprechi energetici.

A seguire, Edi Querin di Banca360 parlerà di finanza a sostegno delle imprese vinicole, esplorando le opportunità per rendere sostenibili gli investimenti in innovazione.

Il pomeriggio proseguirà con la visita guidata alla cantina a cura di Andrea Antonutti, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta degli spazi e delle tecniche produttive della Subida di Monte.

Il tema della decarbonizzazione nei vigneti sarà invece approfondito da Alessandro Arioli e Massimo Del Mestre di Avant, con un focus sulle soluzioni per ridurre l’impatto ambientale della filiera vitivinicola.

La giornata si concluderà con una tavola rotonda aperta al confronto tra relatori e pubblico e, a seguire, con un momento conviviale durante l’apericena delle 19.

Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link: https://lhb.pw/KwdQh.