Telecomunicazioni: Regione e comuni al lavoro per le Valli

“Siamo tutti concordi nel considerare inaccettabili i problemi di telefonia e connettività nelle Valli del Natisone. Ma se siamo uniti nell’analisi, divergiamo clamorosamente nella strategia: alcuni lavorano per risolvere i problemi, altri, molto comodamente, polemizzano e usano strumentalmente i disagi. La Regione è già al lavoro per risolvere il problema. È un dato di fatto che gli stessi sindaci hanno riconosciuto in modo inequivocabile”.

Lo afferma in una nota Roberto Novelli, consigliere regionale di Forza Italia, premettendo di “capire perfettamente le

preoccupazioni dei territori. Sono legittime e pienamente ragionevoli e sottoscrivibili. Ma trasformare ogni difficoltà in una polemica politica non aiuta i cittadini e non accelera le soluzioni. Naturalmente, non mi riferisco ai sindaci, che

lavorano per le comunità e collaborano con le istituzioni, ma a chi butta benzina sul fuoco in modo irresponsabile”.

Il consigliere ricorda che “la Regione ha già avviato il confronto con le amministrazioni locali e sta mettendo risorse e

misure ad hoc per dare finalmente risposta a un disservizio ormai storico. Solo in questi tre anni, sono stati investiti oltre due milioni per potenziare le infrastrutture per la telefonia mobile e per la connettività a banda larga”.

“Questo percorso – aggiunge l’esponente regionale – non può prescindere da una collaborazione stretta e forte tra pubblico e privato e il nodo gordiano della faccenda riguarda proprio lo scarso, per non dire inesistente interesse degli operatori a investire in aree poco appetibili da un punto di vista commerciale. Stiamo lavorando per colmare, come pubblico, le lacune di mercato lasciate dal privato”.

“Il problema c’è e nessuno si sogna di minimizzare o negare. Stiamo facendo tutto il possibile per risolverlo, intraprendendo percorsi che mai nessuno ha battuto, né in questa regione, né altrove. Non facciamoci incantare dai pifferai magici e scegliamo tra chi lavora e chi cavalca i problemi. Ricordo – conclude Novelli – che solo alcuni giorni fa l’assessore regionale Callari ha incontrato i sindaci ad Udine e aggiungo che sono attivi tavoli presso le due prefetture di Udine e Pordenone a dimostrazione che la Regione è assolutamente a fianco dei Comuni”.