Telefoni muti e criticità: fondi dalla Regione a Sappada, Lauco e Villa Santina

La messa in sicurezza della montagna udinese e ei servi alle popolazioni sono stati al cento si una serie di viste dell'assessore regionale alla Protezione Civile Riccardo Riccardi. A Sappada ha incontrato il sindaco Alessandro De Zordo, al quale ha garantito interventi per 600 mila euro, destinati a mettere in

sicurezza la viabilità comunale e alcuni tratti del Fiume Piave.

L’assessore ha poi fatto tappa a Lauco, incontrando il sindaco Stefano Adami, a proposito delle criticità che interessano determinate frazioni del territorio, dove i cittadini risultano privi di linea telefonica fissa e la copertura della rete mobile è assente in alcune aree.

A Villa Santina, infine, l’assessore si è confrontato con il sindaco Domenico Giatti, annunciando fondi per 220mila euro per la messa in sicurezza del territorio e in particolare appunto per la ferrata “La farina del Diavolo”