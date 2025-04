Tempo incerto per il Ponte di Pasqua, boom di prenotazioni nei ristoranti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sale l’attesa per il pranzo di Pasqua, in famiglia o con amici, ma aumenta anche l’angoscia per chi non ha ancora deciso dove trascorrere la Pasquetta. Le precipitazioni di questa settimana e le previsioni meteo scoraggianti non hanno favorito l’organizzazione di pic-nic e grigliate all’aperto. A beneficiarne sono stati in particolare i ristoranti e gli agriturismi, che hanno registrato un boom di prenotazioni, già promettenti anche con il bel tempo. Come Natale, anche Pasqua rappresenta una delle giornate in cui si registrano i migliori incassi dell’anno.

Per lunedì, in caso di finestra meteo favorevole, in molti hanno già un’opzione a portata di mano: ovvero Palmanova, da anni Capitale della Pasquetta grazie ai suoi bastioni, dove molti friulani si riversano – muniti di coperte, tavoli e pranzo al sacco – per trascorrere una giornata sui prati all’insegna della natura e della storia.