Economia Tensioni alla Electrolux, nuovo sciopero questa mattina Alberto Comisso 27 Maggio 2026 Autore: Alberto Comisso 27 Maggio 2026 0 Porcia Condividi FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail articolo precedente Incertezza a Nord-est, Baban: “Pensiamo alla nuova fabbrica” Potrebbe interessarti anche Electrolux, Fedriga: “Preoccupati, i lavoratori non possono pagare” 23 Maggio 2026 Electrolux, i sindacati: “Via gli esuberi o niente trattativa” 22 Maggio 2026 Muro anti-Electrolux: siglato l’accordo dei sindaci 22 Maggio 2026 Electrolux, Ciriani: “Piano inaccettabile, no ai licenziamenti” 21 Maggio 2026 Crisi Electrolux, è il giorno del confronto in Municipio 21 Maggio 2026 Electrolux, assemblea e sciopero. Si mobilita il territorio 20 Maggio 2026